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16/07/2019 09:47

【港匯轉勢】港元漲０﹒０７％，為八天來首次上升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港元連續七個月交易日下跌，創２０１８年３月以來最長跌勢
後，今早終告回升，於香港時間早上９時１６分，港匯報７﹒８２０９兌１美元，較前收市漲
０﹒０７％，為八天來首次上漲。
　　港匯最新報７﹒８２２８，仍升近０﹒０５％。
　　港元一個月遠期錄逾一周以來最大升幅，令匯市流動性收緊。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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