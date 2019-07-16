【港匯轉勢】港元漲０﹒０７％，為八天來首次上升

《經濟通通訊社１６日專訊》港元連續七個月交易日下跌，創２０１８年３月以來最長跌勢

後，今早終告回升，於香港時間早上９時１６分，港匯報７﹒８２０９兌１美元，較前收市漲

０﹒０７％，為八天來首次上漲。

港匯最新報７﹒８２２８，仍升近０﹒０５％。

港元一個月遠期錄逾一周以來最大升幅，令匯市流動性收緊。（ｃｌ）

