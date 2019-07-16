《經濟通通訊社１６日專訊》政府今日宣布現任政府統計處副處長陳萃如將於下周五（２６
日）出任政府統計處處長，接替將展開退休前休假的鄧偉江。
對於陳萃如的任命，公務員事務局局長羅智光表示，陳萃如在統計工作方面擁有豐富的專業
知識和經驗，並具備優秀的領導和管理才能，深信她定能帶領政府統計處面對未來的挑戰。
同時，羅智光祝願鄧偉江退休生活充實和愉快。（ｃｌ）
16/07/2019 16:12
陳萃如下周五起升任政府統計處處長
《經濟通通訊社１６日專訊》政府今日宣布現任政府統計處副處長陳萃如將於下周五（２６
日）出任政府統計處處長，接替將展開退休前休假的鄧偉江。
對於陳萃如的任命，公務員事務局局長羅智光表示，陳萃如在統計工作方面擁有豐富的專業
知識和經驗，並具備優秀的領導和管理才能，深信她定能帶領政府統計處面對未來的挑戰。
同時，羅智光祝願鄧偉江退休生活充實和愉快。（ｃｌ）
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