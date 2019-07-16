《再戰明天》Ｇ７財長與央行總裁開會議，美國公布新屋動工

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），Ｇ７財長與央行總裁開會議，美國公布６月

新屋動工。



＊Ｇ７財長與央行總裁開會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行總裁德拉吉、執委科爾參加七國集團（Ｇ７）財長

與央行總裁開會議（至７月１８日）。

本港時間明午３：３０ｐｍ，歐洲央行執委科爾與法國公共財政高級理事會的代表進行意見

交流。４：３０ｐｍ，英倫銀行執行理事Ａｎｄｒｅｗ Ｈａｕｓｅｒ發表講話。

明日，加拿大總理特魯多與歐洲理事會主席圖斯克及歐盟執委會主席賈克舉行峰會（至７月

１８日）。



＊歐元區公布６月通脹率＊



在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布５月整體資本流動和長期資本流動。

明午４：３０ｐｍ，英國公布５月房價指數，年率料由１﹒４％下滑至１﹒３％。英國６月

核心消費者物價指數，年率料由１﹒７％升上１﹒８％；消費者物價指數月率料由０﹒３％降至

持平；年率料維持於２％；６月零售物價指數月率料由０﹒３％下滑至０﹒１％；年率料由３％

跌至２﹒９％。

５：００ｐｍ，歐元區公布６月核心消費者物價指數，年率料由０﹒８％升上１﹒１％；消

費者物價指數月率料維持於０﹒１％；年率料維持於１﹒２％。



＊美國公布６月新屋動工＊



８：３０ｐｍ，加拿大公布６月消費者物價指數，料由１３６﹒６下滑至１３６﹒３；年率

料由２﹒４％跌至２％。加拿大５月製造業銷售月率料由下滑０﹒６％升上２％。同時，美國公

布６月建築許可，月率料由０﹒７％跌落０﹒１％；新屋動工料由１２６﹒９萬下滑至１２６萬

；月率跌幅料由０﹒９％收窄至０﹒７％。



＊維達派業績＊



在本港，明日，中國優通（０６１６８）開股東特別大會。

維達國際（０３３３１）派業績。（ｈｏ）

