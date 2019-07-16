  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/07/2019 18:17

【企業盈警】勵晶太平洋料中期虧損擴大至最多２５００萬美元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》勵晶太平洋（００５７５）發盈警，預期截至今年６月底止期
間公司權益持有人應佔虧損介乎２３００萬至２５００萬美元（約１﹒７９至１﹒９５億港元）
。公司去年同期公司權益持有人應佔虧損約為１４２９萬元（約１﹒１１億港元）。
　　公司解釋，虧損其中原因是無形資產之攤銷支出約１３９１萬美元；以及向澳洲稅務局就一
宗資本利得稅糾紛的和解款項９５０萬澳元（約６７３萬美元）等。
　　另外，於６月底公司繼續保持無債務，並持有現金及上市證券約７０７萬美元。（ｋｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
興證快訊16/07/2019
美股創新高
FOCUS16/07/2019
【FOCUS】「金毛怪傑」戰「中國女婿」 「硬脫歐」說易行難
國際動態16/07/2019
日疑供材料免停產 三星否認
生財有道15/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：平保現價可吸惟控制注碼
國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金