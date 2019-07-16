【企業盈警】勵晶太平洋料中期虧損擴大至最多２５００萬美元

《經濟通通訊社１６日專訊》勵晶太平洋（００５７５）發盈警，預期截至今年６月底止期

間公司權益持有人應佔虧損介乎２３００萬至２５００萬美元（約１﹒７９至１﹒９５億港元）

。公司去年同期公司權益持有人應佔虧損約為１４２９萬元（約１﹒１１億港元）。

公司解釋，虧損其中原因是無形資產之攤銷支出約１３９１萬美元；以及向澳洲稅務局就一

宗資本利得稅糾紛的和解款項９５０萬澳元（約６７３萬美元）等。

另外，於６月底公司繼續保持無債務，並持有現金及上市證券約７０７萬美元。（ｋｉ）

