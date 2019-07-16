《小傳日記》濠賭基建齊發力，魚缸交投仍消極！

《小傳日記》隔晚（１５日）花旗國三大指數繼續全線上升，創歷史新高。不過，香江呢邊

今日（１６日）繼續觀望狀態，只係輕微高開２９點報２８５８３。Ａ場今朝表現亦同樣令人失

望，低開之後反覆向下，間接拖累魚缸嘅表現。孖屐早段最多跌６５點低見２８４８９，一度失

守１０天線（約２８５１０點），不過之後有馬交佬發力，重磅股ＱＱ（００７００）亦有貨交

，魚缸好快由跌轉升。午後，魚缸升幅擴大，最多漲７９點報２８６３４點。魚缸最終收報

２８６１９，升６４點，主板成交６５５﹒７９億銀跌逾８巴仙。魚缸今日牛皮，波幅只有

１４５點，但都叫做連升五日，累漲５０３點或近２個巴仙。

國貨報１０８６５，升２６點。Ａ場偏軟，上證指數報２９３７，跌４點或跌唔夠半巴仙。

深成指數報９２８３，跌２６點或跌唔夠半巴仙，兩市成交３５２４﹒４２億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）全日表現牛皮，升１亳子，報６５﹒１銀。「巨無霸

」百威亞太（０１８７６）擱置香江上市計劃，生發發（００３８８）ＣＥＯ李小加重申，下半

年新股上市仍然好強勁，支持生發發反彈半個巴仙，報２７３﹒６銀。ＱＱ續漲半巴仙，報

３６２﹒６銀。神州移動（００９４１）亦繼續踢高近１巴仙，報７０﹒９銀。ＡＩＡ

（０１２９９）就軟近半巴仙，報８５﹒４銀。建行（００９３９）亦跌近半巴仙，報６﹒２５

銀。

中海外（００６８８）回吐逾１巴仙，報２８﹒５５銀，係全日表現最差藍戰士。



＊打擊線上賭利好馬交佬，水泥走兩極鐵路最有力＊



瑞信話阿爺啲公安好快就會嚴打網上賭錢，好大機會對馬交賭佬有利，加上摩笛話預計馬交

賭佬第二季盈利仍然合理，所以佢哋個個今日都靚爆鏡。美高梅（０２２８２）鏟高逾４巴仙，

報１４﹒１２銀，收復咗十天線（約１３﹒９２銀）。新濠（００２００）踢高逾４巴仙，報

２１銀。澳博（００８８０）起哄近４巴仙，報９﹒４３銀，收復咗十天線（約９﹒２５銀）。

銀娛（０００２７）漲近３巴仙，報５７﹒３銀，係全日表現最好藍戰士。永利馬交

（０１１２８）醒神升逾２巴仙，報１９﹒１６銀。金沙（０１９２８）今日高逾２巴仙報

４１﹒４銀，連升四日累漲近５個巴仙。

據神州媒體消息話，今年上半年水泥業利潤可以有８００億人仔，比上年近６６９億多咗近

兩成，不過水泥佬好似無咩反應，中建材（０３３２３）同海螺水泥（００９１４）都分別跣低

逾１巴仙，報７﹒０９銀同４８銀。亞洲水泥（００７４３）預計中期利潤按年增最多六成，今

日踢高近３巴仙，報１３﹒７４銀。不過鐵路佬就表現醒神，不斷畀缸友追住掃貨，神州中鐵

（００３９０）鏟高逾３巴仙，報５﹒７５銀，係全日表現最好國貨佬。中國通號

（０３９６９）飆逾６巴仙，報６﹒１３銀。中交建（０１８００）踢高３巴仙，報６﹒９銀。

神州鐵建（０１１８６）起哄逾２巴仙，報９﹒３９銀。



＊華晨派特息缸友要珍惜，航空載率升南航好生性＊



大和發報告話，神州政策嘅轉變同汽車行業銷售疲軟嘅影響超出預期，令到佢地重新審視廣

汽集團（０２２３８）嘅預測，仲落井下石調低埋佢個「他屐」，由原來嘅１１﹒５銀降至

９﹒９銀，不過廣汽埋單都照升３巴仙，報８﹒０５銀。吉利（００１７５）輕跳逾１巴仙，報

１１﹒８６銀。東風（００４８９）就跳高逾２巴仙，報６﹒７２銀。華晨（０１１１４）公布

下星期四（２５日）董事會會議考慮今年派特別股息畀缸友，缸友們收到風齊起哄，令華晨埋單

踢高近６巴仙，報８﹒９３銀，重上２５０天線（８﹒４７９銀）及２０天線（８﹒７２１銀）

。比亞迪（０１２１１）就跌１亳子報４８﹒２銀。

有部分航空佬公布６月嘅乘客載運率，大家表現睇落都唔錯，其中南航（０１０５５）６月

嘅客運運力投入按年上升近１１巴仙，南方埋單走高近３巴仙，報５﹒４４銀。東航

（００６７０）嘅６月載運旅客人次按年增逾８巴仙，最後埋單?高近２巴仙，報４﹒５５銀。

國航（００７５３）嘅６月乘客人數同比升近３巴仙，埋單無升跌，報８﹒０５銀。屐飛

（００２９３）同樣跳起不足１巴仙，報１１﹒９２銀。



＊藥佬仲有機股價齊起飛，Ａ埸表現好５Ｇ佬跳高＊



今日部分醫藥佬延續噚日嘅升勢，其中隻半新丁翰森製藥（０３６９２）獲大行唱好跑出，

大摩同高盛分別畀佢「他屐」２９銀同２７﹒５銀，翰森製藥埋單飛起逾２巴仙，報２３﹒５銀

。藥明生物（０２２６９）彈高超過３巴仙，報７５﹒３５銀，收復咗１０天（７３﹒７７銀）

及５０天線（７３﹒８５銀）。石藥（０１０９３）繼續鏟起近２巴仙，報１３﹒７銀，收復

１００天線（１３﹒５２８銀）；國藥（０１０９９）踢高逾半個巴仙，報２９﹒２５銀。中生

製藥（０１１７７）就軟逾半巴仙，報８﹒９３銀。

受到Ａ埸嘅５Ｇ設備佬帶動，香江嘅５Ｇ股都跟住向上望，中通服（００５５２）彈高超過

３巴仙，報５﹒７１銀。京信通信（０２３４２）跳起近２巴仙，報１﹒７７銀。中興

（００７６３）同昂納科技（００８７７）腳瓜唔夠力，一個跳起１亳子報２３﹒２５銀，一個

無升跌報４﹒１８銀。聯想集團（００９９２）彈起逾半個巴仙，報６﹒４３銀。請請！



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