《保險睿見－謝佩蘭》自願醫保高端產品，全數賠償主要醫療開支

《保險睿見》上一期我們分享了自願醫保「靈活計劃」的特色，其實「靈活計劃」當中有更

優越的高端產品，針對希望享有更為全面及靈活醫療保障的客戶而設。此高端產品同時亦可申請

稅務扣減，保單持有人作為納稅人每年可就其指明親屬即每名自願醫保計劃的受保人申請稅務扣

減，例如父母和子女等（數目不設上限），每名受保人最多可申請８０００元的保費扣稅額。

市面上自願醫保高端產品，覆蓋亞洲各地包括澳洲及新西蘭的住院及手術費用保障，客戶在

香港、澳門及國內均可享有半私家房級別的保障，亞洲其他地區則可選擇入住標準私家房，縱橫

亞洲各地，都可享有優越的醫療保障。

此高端產品提供高達５００萬元的每年保障限額，終身保障限額更高達２０００萬元，主要

保障項目不設個別賠償限額，全數賠償醫療開支。此外，上述計劃為客戶提供進一步保障例如康

復治療、私家看護和重建手術，以及中醫門診護理等均獲得保障。計劃亦特設一系列針對性保障

，例如協助中風患者提升自理能力及兼顧日常生活需要；同時加強對癌症病患者的支援，賠償癌

症治療和相關診症、處方藥物及診斷檢查所需費用等。

高端產品保障優越，故保費相對較高，若希望以較低保費享有上述全面的保障，可以選擇具

備自付費的方案，即客戶可自付部分醫療費用的方案。例如上述自願醫保高端產品有每年

１﹒６萬元及２﹒５萬元自付費金額選項。選擇較高的自付費金額可減省保費支出。此外，客戶

亦可揀選零自付費金額的計劃，雖然保費開支相對較多，但醫療費用可全數申請索償，大家可按

照自己需要彈性選擇。

此外，該保障方案全面保障未知的已有病症，由保單生效第３１日開始對投保時未知的已有

疾病提供全數賠償（按保障限額），等候期遠比標準計劃最低要求的３年更短。

為了鼓勵客戶投入健康生活，投保該高端產品再加入成為該公司健康計劃的會員，即可享首

年保費９折及一系列合作夥伴提供的獎賞和優惠。此外，客戶更可享有市場獨有的「個人療程管

理服務」，獲得由醫療界的專業團隊提供一個全面個人化服務，支援及陪伴客戶渡過醫療旅程。

在推廣期內，新客戶成功投保該計劃，於推廣期內更可獲高達４個月保費回贈。

自願醫保高端產品提供超卓的醫療保障方案，讓投保人得到更靈活及適切的保障，一旦患病

無論在留院期間以至入院前後，都得到豐裕的保障，助你更輕鬆應付日漸昂貴的醫療開支。各位

可以就因應不同的個人需要，選擇最適切的方案，安心迎接人生每個挑戰。

《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

