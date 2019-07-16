《匯海澤言－葉澤恆》儲局減息步伐已落後，料本月減息後９月再減

《匯海澤言》早於５月至６月，投資者基本上要求聯儲局減息５０點子，原因是憂慮美國經

濟出現衰退。根據以往經驗，聯儲局為應對美國經濟可能出現衰退，第一次減息通常是５０點子

，可以說是Ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ Ｃｕｔ。但如果今次是減息２５點子呢，可以說是保險性減息

（Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｕｔ），防止美國經濟增長進一步放緩，之後變成衰退。若較長時間

看，１９９４年及１９９８年均曾減息２５點子，並只減息三次左右便結束。另一方面，聯儲局

的減息，似乎已經落後於形勢。因此，在今次減息後，估計聯儲局９月可能再減息，之後第四季

會否再減息，要視乎美國的經濟情況。



＊澳洲央行指就業市場可能放緩，但料澳元７０美仙有支持＊



澳洲央行今早發表最近議息的會議紀錄，紀錄顯示央行認為當地就業市場未來數月將出現放

緩，而勞動市場中的閒置產能可能持續一段時間。要待就業市場有改善後，才會推動工資增長，

暗示短期通脹壓力不大。中美貿易風險仍然較高，故央行必要時將調整措施，以支持經濟增長及

通脹。料澳元兌美元短期在７０美仙有支持，而暫時阻力在７０﹒５至７０﹒８美仙。



＊料金價短線可能有回調機會＊



至於金價方面，似乎在１３８０至１４４０美元之間上落，而且出現收窄三角形，應該會很

快出現突破。但要留意，金價的動力減弱，短期或出現調整，惟在１３７０至１３８０美元應該

見支持。之後，仍可看高黃金一線，料目標在１５５０至１６００美元。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

