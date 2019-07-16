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即市新聞

16/07/2019 12:07

《匯海澤言－葉澤恆》儲局減息步伐已落後，料本月減息後９月再減

　　《匯海澤言》早於５月至６月，投資者基本上要求聯儲局減息５０點子，原因是憂慮美國經
濟出現衰退。根據以往經驗，聯儲局為應對美國經濟可能出現衰退，第一次減息通常是５０點子
，可以說是Ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ　Ｃｕｔ。但如果今次是減息２５點子呢，可以說是保險性減息
（Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ　Ｃｕｔ），防止美國經濟增長進一步放緩，之後變成衰退。若較長時間
看，１９９４年及１９９８年均曾減息２５點子，並只減息三次左右便結束。另一方面，聯儲局
的減息，似乎已經落後於形勢。因此，在今次減息後，估計聯儲局９月可能再減息，之後第四季
會否再減息，要視乎美國的經濟情況。

＊澳洲央行指就業市場可能放緩，但料澳元７０美仙有支持＊

　　澳洲央行今早發表最近議息的會議紀錄，紀錄顯示央行認為當地就業市場未來數月將出現放
緩，而勞動市場中的閒置產能可能持續一段時間。要待就業市場有改善後，才會推動工資增長，
暗示短期通脹壓力不大。中美貿易風險仍然較高，故央行必要時將調整措施，以支持經濟增長及
通脹。料澳元兌美元短期在７０美仙有支持，而暫時阻力在７０﹒５至７０﹒８美仙。

＊料金價短線可能有回調機會＊

　　至於金價方面，似乎在１３８０至１４４０美元之間上落，而且出現收窄三角形，應該會很
快出現突破。但要留意，金價的動力減弱，短期或出現調整，惟在１３７０至１３８０美元應該
見支持。之後，仍可看高黃金一線，料目標在１５５０至１６００美元。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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