《豐碩成果－盧穗欣》延期年金ｖｓ自製年金

《豐碩成果》筆者近期與朋友茶餘飯後不時會談起延期年金，大家都關心是否值得投資。其

實政府為鼓勵港人為退休儲蓄作好準備，自今年４月１日起，市民購買合資格的延期年金可享扣

稅，保費扣稅金額上限為６萬元，吸引不少人留意相關計劃的詳情。

並非市面上所有年金計劃都享有扣稅，根據保監局的指引，合資格延期年金保單須符合以下

條件：１）保費總額最少為１８萬元，供款期最少５年；２）年金領取期最短為１０年；３）年

金領取人須年屆５０歲或以上；４）須披露產品的內部回報率；５）列明年金的保證及非保證金

額；６）附加保障的保費要分開。

事實上，投資者透過零售基金同樣可以自製年金，以下集中討論靈活性、剩餘價值及回報３

個方面。



＊延期年金保單多限制＊



現時市面上合資格的延期年金保單約有１０個，供款期以５年及１０年為主，積存期一般為

５年、１０年或領取人年滿指定歲數，領取年期多數為１０年或２０年。要留意延期年金以保單

形式銷售，因此供款期、領取期等條件在購買保單時一經定立，投保人必需在指定年期內支付保

費，到若干指定年期才可以領取年金，如果因為財政狀況或其他原因提早退保或終止保單，取回

的金額可能遠低於已繳保費。

如果投資者透過零售基金自製年金，可以考慮以月供形式儲蓄，在積存期買入並累積（不派

息）基金單位，透過複式效應盡量滾存投資本金。到退休之後，毋須沽出基金，可以轉換至每月

派息的基金單位，以獲取每月收益，而投資本金可以繼續滾存。在積存期間，投資者可因應市況

選擇基金，按個人財政狀況調整投入金額，甚至套現的靈活性都較大。



＊年金保單價值遞減＊



不得不留意延期年金的剩餘價值，在年金領取期內，保單的剩餘價值會一直減少，直至年金

期完結後便等於零，不能保存資產或留給後人。如果投資者自製年金，利用基金的每月派息應付

退休開支，投資本金繼續滾存，理論上投資本金可以一直保存。

市面上的延期年金回報分為保證及非保證部分，而總內部回報率普遍介乎２﹒５％至４％不

等，視乎投保人的投保年齡及保險公司的投資回報、理賠及盈利因素影響。由於年金的目標以應

付退休需要為主，投資一般都較為保守，例如存款證、債券等。



＊自製年金注意投資波動性＊



如果投資者自製年金，可以考慮一些風險較低的債券基金或混合資產基金，參考基金投資組

合的孳息率作長遠回報的估算，以及基金的３年及５年年度化波幅，選擇一些波動性較同類產品

低，表現較平穩的基金。

當然，延期年金有其可取之處，它適合較年輕的在職人士，透過長年期的儲蓄積累退休儲備

。而６萬元的保費扣稅額，對於要繳付１７％標準稅率的納稅人而言，代表每年最多可節省

１０２００元稅款，亦有一定吸引力。沒有任何一種投資工具適合所有人，投資者要清楚自己的

目標，作出合適的選擇。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

