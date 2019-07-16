《宏策俊見－陳俊業》迎接減息周期下的債券投資攻略〈一〉

《宏策俊見》市場上似乎愈來愈多聲音，說是想了解怎樣可以投資於債券市場，無他！這不

外乎可能是兩個主要原因，第一是投資者可能擔心將會出現經濟衰退，股市或會大幅波動，於組

合提升債券比重將可以帶來分散風險的作用，以及降低組合波幅；第二是可能投資者相信美國或

將進入降息周期，市場利率或進一步走低，從而利好債券表現。



＊股債部署以提升風險調節回報＊



先不論會否出現經濟衰退與利率下行，於組合中配置部分資金於債券市場或許能夠達到以上

兩個作用。首先，先說明一下為甚麼投資於債券能為股票組合帶來風險分散的效益。傳統以來，

債券與股票表現的相關性一般相較很多資產為低，甚至部分時間呈現負相關性，以彭博美國庫債

券指數與標準普爾５００指數為例，截至今年６月底時，兩者的３０日相關系數為負０﹒４４，

而相關性的區間為負１至正１，出現負相關性就是意味當一種資產價格下跌時另一資產價格傾向

上升，所以當股票下跌時，債券價格有機會同時出現上升，從而對沖組合價格的波動性。此外，

也不要忘記投資於債券和股票也有預期下的總回報，特別是較長時間之後，故此一般投資於具有

負相關性的股債組合將能帶來更高的經風險調節後的回報，即Ｒｉｓｋ Ａｄｊｕｓｔｅｄ

Ｒｅｔｕｒｎ。



＊減息預期下的債券投資機遇＊



接下來可以再說一下為何美國減息對債券有利。一般說美國加息或減息，實際上是美國聯儲

局對政策利率的決策，通過對當局與當地銀行間利率的上下限作出調控，引導市場利率走勢，一

般較短年期的美國國庫券的孳息率較受美聯儲政策利率影響。故此，當該局進行減息，市場利率

也會傾向下行，特別是短期利率，這比較容易理解；長期利率則受更多因素影響，比如經濟增長

及通脹前景等，是與長債利率傾向呈現正向關係，因為當資金的未來預期投資回報又或通脹率愈

高，市場將要求更高的息率回報，才願意把資金鎖定於債券之內。如參考歷史，往往美債利率傾

向於減息周期下行，並於加息期間走高，這不難明白，就是一般央行會於增長放緩，亦即是經濟

增長預期轉弱時推行減息，所以為何長期利率下行時往往配合減息周期，這也是為何市場往往於

央行開始或準備減息前已押注息率下行。



＊市場利率下行提升債券吸引力＊





再來就是利率與債券價格關係，我們常常聽到兩者是相反關係，當市場利率上升時，債券價

格下跌，反之亦然。當然在算式上，這是可以計算的，而實際上你可以這樣想像，投資於某債券

時，所放棄的是同等資金投資於其他資產的回報，亦即機會成本，而定息債券的票面利率是固定

的，所以當市場（浮動）利率上升時，資金的機會成本也會上升，而持有這債券的吸引力將會下

降，同時市場也會要求這債券提供更高的息率去補償所失去的機會成本；相反，當市場利率下降

時，市場對債券的息率要求降低，同時會使債券吸引力提升。故此，這就是為何市場一般認為美

聯儲減息可能對債券價格有利的原因。

綜合來說，投資於債券一方面為股債組合提升經風險調節後回報；一方面嘗試捕捉央行的減

息機遇，這都是合乎常理的想法。至於投資於債券市場可以有什麼選擇或者有什麼應要注意的地

方，這將留待下次再為各位詳細探討。《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

