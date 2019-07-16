《宏觀銓局－馬桂銓》年中回顧和展望

《宏觀銓局》去年１２月，筆者在２０１９年的展望中，寫道：「﹒﹒﹒﹒﹒﹒一旦聯儲局

明年只加息一次甚至按兵不動，那麼亞洲等新興市場的高風險資產會因其估值吸引而跑贏大市。

」然而我的預期都落空，聯儲局在今年上半年並沒有加過一次息，而發達市場在今年上半年表現

強勁，遠超新興市場。回顧今年上半年外匯以外的市場表現，會發現所有主要資產類別都獲得強

勁回報。美國標準普爾５００指數和歐洲ＳＴＯＸＸ ６００指數，以當地貨幣計算，均增長超

過１５％。美國１０年期國債或德國１０年期國債等傳統風險資產類別均增長超過５％。事實上

，標普５００指數創下自１９９７年以來最佳的上半年表現，回報率高達１７％，亦是自

１９５５年以來，回報最佳的６月，升幅達６﹒９％。那麼下半年會如何？

雖然美國股市升勢仍然強勁，但美國宏觀經濟數據一直反映投資者的謹慎取態。美國經濟有

三大支柱：消費支出，企業支出和住宅市場。最近數據顯示三大支柱中有兩支表現疲弱。

１﹒美國製造業新訂單年多以來持續放緩，並且出現自２０１５年底以來首次零增長，顯示短期

內可能進一步放緩。ＩＳＭ製造業指數等領先指標則繼續下行。最新的ＩＳＭ製造業指數從之前

的５２﹒１下跌至５１﹒７。貿易緊張局勢加劇，令業務前景惡化，提高下行風險。

２﹒根據美國調查數據，儘管利率下調，但在３月至５月的三個月內，住宅建築活動比去年同期

錄得跌幅超過８％。

３﹒然而，消費開支繼續支撐整體美國經濟，至少目前仍然如此。５月零售銷售整體表現繼續強

勁，消費者主導的經濟增長前景依舊良好。繼４月上調數據後，５月份整體零售額增長０﹒５％

。從兩個月數據顯示，第二季度的年化增長率從第一季度的０﹒３％躍升至６﹒７％。

ａ﹒不過，最近有關消費信心調查結果反映未來或有動盪。６月消費者信心指數下跌１０點

，是自２０１８年１２月以來最大單月跌幅。６月消費者信心指數遠低於市場預期，顯示家庭在

未來幾個月未必願意大額消費。如果消費信心下行趨勢持續，可能會對消費者支出產生負面影響

。

資產配置方面，雖然筆者立場中立，但開始傾向債券，未來幾周甚至會改變配置。近日股市

急升主要是受息口下調支持，預計２０１９年將減息多達三次，而預期中美貿易戰得到解決亦提

供上升動力。但這些期望已經過度地計入股票估值中，所以筆者傾情於債券。目前債券定價和股

票相若，但債券波動遠低於股票。隨著經濟開始放緩和央行開始放鬆，債券傳統上受到投資者的

青睞。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

