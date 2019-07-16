港股百天線前受阻，全日升６４點收２８６１９，成交近６５６億元

《經濟通通訊社１６日專訊》美股隔晚個別發展，美國業績公布期開始。港股今早缺乏方向

，僅高開２９點報２８５８３，不過之後由升轉跌，最低見２８４８９跌６５點，其後在濠賭股

持續有追捧下，港股轉跌為升，最多漲過７９點報２８６３４，於百天線（約２８６３８）前見

阻力，最終港股全日收報２８６１９點，升６４點或０﹒２３％，全日波幅僅１４５點，成交有

６５５﹒７９億元減少８﹒１１％。港股現時暫見五連漲，累計升幅５０３點或１﹒７９％。國

企指數報１０８６５，升２６點或０﹒２４％％。



＊港股連漲五日，累計升５０３點＊



上證綜合指數報２９３７，跌４點或跌０﹒１６％，全日成交１４０７﹒６６億元人民幣。

重磅股普遍上升，騰訊（００７００）漲升０﹒５％，報３６２﹒６元；匯控

（００００５）走高０﹒１５％，報６５﹒１元；港交所（００３８８）升０﹒５１％，報

２７３﹒６元；友邦（０１２９９）走低０﹒４１％，報８５﹒４元；中移動（００９４１）升

０﹒７８％，報７０﹒９元。



＊賭股獲唱好銀娛升近３％冠藍籌＊



濠賭股連日強勢，瑞銀發表最新研究報告指內地公安部將加強打擊網上賭博，對濠賭股有利

，將永利澳門（０１１２８）及新濠國際（００２００）列為行業首選，前者今日升

２﹒３５％報１９﹒１６元，後者揚４﹒４８％報２１元。藍籌賭股方面，銀娛（０００２７）

走高２﹒８７％，報５７﹒３元，為表現最佳藍籌；金沙中國（０１９２８）漲２﹒３５％，報

４１﹒４元。其他賭股方面，澳博（００８８０）升３﹒８５％，報９﹒４３元；美高梅

（０２２８２）升４﹒４３％，報１４﹒１４元。

網傳醫藥帶量採購將擴圍至全國，中國銀河證券發表報告認為帶量採購的壞消息已基本出盡

，仿製藥龍頭從市場情緒修復角度看仍然有估值提升的機會。藥醫股個別發展，其中石藥

（０１０９３）升１﹒７８％，報１３﹒７元；中生製藥（０１１７７）微跌０﹒６７％，報８

﹒９３元；國藥（０１０９９）升０﹒６９％，報２９﹒２５元。藥明生物（０２２６９）升３

﹒３６％，報７５﹒３５元；同系藥明康德（０２３５９）走高２﹒３７％，報７１﹒２元；

翰森製藥（０３６９２）獲大摩及高盛首予目標，全日升２﹒４％，報２３﹒５元。



＊車股普遍漲，華晨急彈擬派特息＊



汽車股普遍再漲，藍籌吉利（００１７５）升１﹒３７％，報１１﹒８６元；廣汽

（０２２３８）無懼大和削價，股價仍升２﹒９４％，報８﹒０５元；東風集團（００４８９）

亦漲２﹒１３％，報６﹒７２元；華晨中國（０１１１４）考慮派特別息，全日急升

５﹒５６％，報８﹒９３元；北汽（０１９５８）亦升４﹒９８％，報５﹒２７元；長汽

（０２３３３）走高１﹒０６％，報５﹒７１元；比亞迪（０１２１１）獨跌０﹒２１％，報

４８﹒２元。

５Ｇ設備股方面，鐵塔（００７８８）雖獲匯證上調目標至２﹒４１元，惟全日收跌

１﹒４１％，報２﹒１銀；中通服（００５５２）急升３﹒２５％，報５﹒７１元；

京信通信（０２３４２）走高１﹒７２％，報１﹒７７元；長飛光纖光纜（０６８６９）漲

０﹒９４％，報１５元；中國優通（０６１６８）以全日低位０﹒３６元收市，全日急瀉

３０﹒７７％為七年低。



＊內房股個別走，新城系再反彈＊



亞洲水泥（００７４３）料六個月盈利升五至六成，今日升２﹒６９％，報１３﹒７４元；

金隅集團（０２００９）亦漲３﹒３２％，報２﹒４９元。其他水泥股全線收跌，其中中國建材

（０３３２３）跌１﹒２５％，報７﹒０９元；海螺水泥（００９１４）亦跌１﹒１３％，報

４８元；山水水泥（００６９１）跌３﹒２７％，報３﹒２５元；天瑞水泥（０１２５２）走低

２﹒８１％，報６﹒５８元。

世房（００８１３）獲野村籲買入並續列內房首選，全日升２﹒３３％，報２４﹒１５元；

龍湖（００９６０）亦揚１﹒４６％，報３１﹒３５元；融創中國（０１９１８）升

１﹒５６％，報３９﹒０５元；中海宏洋（０００８１）發盈喜後持續受捧，升２﹒８％，報４

﹒４元。藍籌方面，中海外（００６８８）跌１﹒２１％，報２８﹒５５元，為全日最差藍籌。

新城系再有反彈，其中新城發展（０１０３０）升６﹒８１％，報８元；新城悅

（０１７５５）飆１２﹒０９％，報７﹒７９元。（ｓｃ）

