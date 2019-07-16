《經濟通通訊社１６日專訊》財政司司長陳茂波將於７月１８日晚前到北京，出席翌日
（１９日）舉行的《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》第五
議定書簽署儀式。
陳茂波於７月２０日下午返港。在陳茂波離港期間，財經事務及庫務局局長劉怡翔會署任財
政司司長。（ｈｍ）（ｚｚ）
16/07/2019 18:35
【香港政情】陳茂波周四將赴京出席中港稅務安排議定書簽署儀式
《經濟通通訊社１６日專訊》財政司司長陳茂波將於７月１８日晚前到北京，出席翌日
（１９日）舉行的《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》第五
議定書簽署儀式。
陳茂波於７月２０日下午返港。在陳茂波離港期間，財經事務及庫務局局長劉怡翔會署任財
政司司長。（ｈｍ）（ｚｚ）
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