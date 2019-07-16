【移交逃犯】沙田警民衝突６人仍留醫，警共拘４７人

《經濟通通訊社１６日專訊》前日（１４日）沙田反修訂《逃犯條例》遊行結束後，晚上示

威者及警察在新城市廣場內發生衝突，衝突中有２８人受傷，現時仍有６人留醫，其中１人情況

嚴重，其他人則情況穩定。

警方指，有１３名警員受傷，而在事件中共拘捕了４７人，包括２９男１８女，他們涉嫌干

犯非法集結、襲警、阻差辦公和藏有攻擊性武器等罪名。（ｃｗ）（ｚｚ）

