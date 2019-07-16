【移交逃犯】保安局回應戒嚴令報道，指除現行機制外沒有其他計劃

《經濟通通訊社１６日專訊》有報道指，據悉政府正研究頒布戒嚴令及分區戒嚴的可行性。

保安局發言人回應有關查詢時表示，關於公眾遊行及集會，政府會繼續沿用現行需通知警方及不

反對通知書的機制處理，除此之外，沒有其他計劃。（ｃｗ）（ｚｚ）

