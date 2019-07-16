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16/07/2019 13:41

【移交逃犯】涉咬斷警員手指男子，被控傷人及襲警等３罪下午提堂

　　《經濟通通訊社１６日專訊》一名２２歲男子涉嫌星期日（１４日）在沙田新城市廣場內的
衝突中，咬斷一名警員手指，暫被控兩項蓄意傷人及一項襲警罪，將於下午在沙田裁判法院提堂

　　沙田裁判法院外貼出告示，指下午進行的聆訊會實施特別座位安排，２４個預留給傳媒的座
位將以先到先得形式分配，尚餘的８０個座位也是以先到先得形式分配予公眾人士，入場標籤將
於下午２時派發。
　　警方於沙田的清場行動中共拘捕４７人，包括２９男１８女，涉嫌干犯非法集結、襲警、妨
礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器等罪名。（ｈｍ）（ｚｚ）

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