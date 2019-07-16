【香港政情】民調：特首支持率為負４０百分點；鄭若驊屬表現拙劣

《經濟通通訊社１６日專訊》香港民意研究計劃公布最新民意調查結果。特首林鄭月娥得３

３﹒４分，表示支持其出任特首的被訪者，為數２６％，支持率淨值為負４０個百分點，各民望

數字較兩星期前的歷史低位略為回。司長方面，以支持度評分及支持率淨值計，張建宗繼續是民

望最高的司長，鄭若驊支持率淨值進一步下跌，成唯一一個屬「表現拙劣」的官員。

調查於本月２日至８日以真實訪問員進行隨機抽樣電話訪問了１０２５名８歲或以上操粵語

的市民。結果顯示，市民對政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波及律政司司長鄭若驊的評分依

次為３８、２９﹒５及２１﹒６分，而支持他們續任的市民則分別有２６％、１７％及１０％，

支持率淨值分別為負１２、負４０及負５８個百分點。

局長方面，沒有局長的支持率淨值超過五成。１３位局長中４人的支持率淨值上升，９人下

跌，按支持率淨值排名首位的是食物及衛生局局長陳肇始，保安局局長李家超則包尾。同時，李

家超、教育局局長楊潤雄和政制及內地事務局局長聶德權的支持率淨值均為其上任以來新低。

根據香港民研的標準，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」，陳肇始、邱騰華、羅致

光、黃錦星、羅智光、張建宗、楊偉雄、陳帆、劉江華及楊潤雄屬於「表現一般」，黃偉綸、劉

怡翔及聶德權屬於「表現不彰」，林鄭月娥、李家超及陳茂波屬於「表現失敗」，鄭若驊屬於「

表現拙劣」。（ｆｗ）（ｚｚ）

