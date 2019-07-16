【香港政情】學者批政府不願問責只講尊嚴，對港府未來管治感憂慮

《經濟通通訊社１６日專訊》港大民意研究計劃脫離港大社會科學院後，成立獨立運作的「

香港民意研究所」。研究所亦採用新做法，會於每次的發布民調記者會上，邀請兩名學者進行評

論。

研究所的首份民調為調查特首及問責官員民望、立法會議員民望、以及台灣及西藏問題。香

港文化研究、政治學獨立學者黃偉國表示，如以前特首董建華下台時的得分作基準，現任特首林

鄭月娥已處於應下台的水平，不過他認為，反修例事件現時已是國際問題，不同於０３年時的反

廿三條事件，只是涉董建華的管治問題。另外，黃偉國表示，在立法會議員民望的調查中，屬建

制派的象徵性人物的李慧琼、葉劉淑儀和梁美芬的評分均有下跌，相信建制派議員在之後的選舉

應有很大隱憂。

黃偉國認為，更換問責官員對民望止瀉的確有效，但如無人願意頂上，就只能讓在任官員繼

續留任，而現時正是無人敢入政府。他指出，問責制官員在政策上有錯失時，辭職是基本要求，

遑論是承擔法律責任，但現時政府不願問責，只是強調管治尊嚴，認為辭職下台就是影響管治尊

重，擔心這種壓力煲式的做法會如何影響到日後的管治。

黃偉國又指，現時政府以「三暴」，即暴力、暴動、暴徒形容示威者，至於是否有成效，參

考保安局局長李家超的民望數字，已跌至１３名局長中的最低，可見當局一直強調該說法，對其

民望反而有負面影響。至於為何李家超的民望大跌，同樣強調示威者「三暴」的特首林鄭月娥民

望卻無大幅變化，黃偉國認為是由於保安局是直接處理示威有關；而李家超在推銷修例時，亦展

示出不與其他人溝通的態度；再加上林鄭月娥推他出來「做醜人」而致。（ｃｗ）（ｚｚ）

