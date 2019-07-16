《經濟通通訊社１６日專訊》律政司司長鄭若驊資深大律師明日（１７日）下午前赴北京。
將與司法部、外交部、最高人民法院代表會面，以及參觀北京互聯網法院。她亦會出席第２次「
一帶一路」聯席會議。鄭若驊於星期六（２０日）上午返港。（ｃｗ）（ｚｚ）
16/07/2019 17:41
【移交逃犯】鄭若驊明起訪京３日，將與司法部外交部等代表會面
《經濟通通訊社１６日專訊》律政司司長鄭若驊資深大律師明日（１７日）下午前赴北京。
將與司法部、外交部、最高人民法院代表會面，以及參觀北京互聯網法院。她亦會出席第２次「
一帶一路」聯席會議。鄭若驊於星期六（２０日）上午返港。（ｃｗ）（ｚｚ）
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