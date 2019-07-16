《股金豐采－涂國彬》經濟數據仍樂觀，美應不急於加息

《股金豐采》外圍風險大，擔憂聲音增，惟美國經濟保持增長，近期公布的經濟數據，尤其

樂觀。

是的，根據利率期貨的變化，多數投資者認為，而外界亦不斷報道，７月減息幾乎是寫在牆

上一樣的了，在非農數據公布前，７月減四分一厘的概率有八成，減半厘的亦有兩成，但數據明

顯強勁，即一度令此信念動搖，減半厘概率跌至３％左右。然而，上周美聯儲主席鮑威爾出席聽

證會後，外界把其講話解讀為偏鴿，減半厘突又增至三成概率！



＊表態純為政策留空間＊



通脹數據方面，６月扣除食品和能源價格的核心消費者物價指數，漲幅為２０１８年１月以

來最高，和去年同期相比則上漲２﹒１％，好於預期。此外，６月ＰＰＩ按年上升１﹒７％，好

於預期。紐約聯邦銀行數據顯示，製造業指數由兩年半低位大幅反彈，升至４﹒３，好於預期。

即使如此，外界減息預期似乎仍是百分百肯定。當然，美聯儲內部對減息與否，其實仍有分

歧。鮑威爾雖然已為隨後可能減息，做了期望管理，但並沒強烈表明今次會期一定行動，相比之

下，還是保持審慎態度為主。畢竟，純看數據，沒有馬上行動的必要。如果純粹是期望管理，有

了目前的說法，大概已經足夠，有相當的政策空間。



＊料於九月或十月才行動＊



筆者傾向認為，以經濟數據而論，本年大可以完全不加不減息，但考慮到外界的預期已經形

成，而全球債息亦持續走低，經濟不明朗因素的困擾是存在的，但實體經濟數據仍未明顯轉差，

可以等到今年較後，例如９月和１０月的會期，才開始第一次的減息，而且減幅只需四分一厘，

循序漸進，也就循序漸退可也。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

