《鍾之日記》百威擱置阿里漸近，小加打氣港所回升

《鍾之日記》７月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中國第二季ＧＤＰ按年增長６﹒２％，增速比首季減慢０﹒２個百分點，是２７年以來最差

季度表現。美國關稅產生好大影響，導致數以總統特朗普隨即在社交網站發文「暗喜」指中國經

濟受美國關稅的重大影響。他稱，向中國貨品加徵千計企業撤出中國，遷往無關稅的地方。同時

，美國正從中國取得數十億美元的關稅，且可能會再增多。中國正通過以人民幣貶值及補貼來支

付，而由非美國納稅人支付。

不過，《環球時報》亦隨即反發表社評駁斥，貿易戰的因素已經一年多，中國經濟增速仍在

６％以上，下降幅度完全處在合理區間，恰恰說明中國經濟不僅扛得住貿易戰，而且非常耗得起

。社評又指，不要拿「數千家公司」正在離開中國這樣的虛數來唬人。中國都無法甄別的事情，

華盛頓就清楚了？隨著中國勞動力成本的上升，一直有公司離開中國，但因為中國的總體營商環

境改善和市場愈來愈大，也有愈來愈多的外資流入中國。



＊香江魚缸五連升＊



香江魚缸今早缺乏方向，僅高開２９點，不過之後由升轉跌，最低見２８４８９，其後在濠

賭股持續有追捧下，轉跌為升，最終港股全日收報２８６１９點，升６４點或０﹒２３％，全日

波幅僅１４５點，成交有６５５﹒７９億元減少８﹒１１％。港股現時暫見五連漲，累計升幅

５０３點或１﹒７９％。

濠賭股連日強勢，瑞銀發表最新研究報告指內地公安部將加強打擊網上賭博，對濠賭股有利

，將永利澳門（０１１２８）及新濠國際（００２００）列為行業首選，前者今日升

２﹒３５％，後者揚４﹒４８％。銀娛（０００２７）走高２﹒８７％，為表現最佳藍籌。



＊Ａ場三連升止步＊



祖國股市經歷早前連續三日小升後，今窄幅回調，滬綜指收跌０﹒１６％，報２９３７﹒６

點，全日振幅僅０﹒４６％。深市表現同樣疲軟，深成指跌０﹒２８％，惟細價股表現活躍，中

小創新指逆市升０﹒４５％。

人民銀行在連續１６日暫停逆回購操作後，今日終於進行１６００億元人民幣逆回購，令公

開市場淨投放１６００億元人民幣。不過Ｓｈｉｂｏｒ在連續兩日大幅上行後，今日仍然全線上

升。資金見緊，滬深兩市全日成交僅３５２５億元人民幣，較昨日成交量減少１６﹒５％，外資

恢復淨流入Ａ股１０﹒０９億元。



＊阿里「一拆八」或謀回巢，港交所窄幅回升＊



早前大型新股百威亞太（０１８７６）突然擱置上市計劃，令市場大失所望外，港交所

（００３８８）痛失百威最多約７６５億元的集資額，規模超過２０１９年至今，７９家新股的

總集資額。有消息更指，聯席保薦人摩根士丹利及摩根大通因而損失高達１３﹒３億元佣金。

港交所行政總裁李小加今日表示，雖然有關公司擱置上巿的決定令市場感失望，但認為現時

巿場運作機制完善下，發行者及投資者都會作出最佳選擇，延遲或停止上市都在企業的發展戰略

之中，屬合理正常的選擇，並應尊重企業的決定。

被問到阿里巴巴及其他大型新股會否出現同樣情況，李小加指，不評論未到公開招股程序的

企業，但強調本港「見過大世面」。今年上半年在港上巿的公司源源不斷，下半年的新股上市情

況亦非常強勁，因此對本港新股巿場仍非常有信心。

阿里巴巴昨晚（１５日）舉行股東會，表決通過「一拆八」的拆細股份方案，普通股數量將

由目前的４０億股擴大至３２０億股。外界料拆股後，阿里巴巴集資的彈性增加，或有利阿里未

來到香港上市鋪路。市傳阿里巴巴已向港交所提交上市申請，料今年９月掛牌，而最新市傳集資

額較早前規模減半至１００億美元。

阿里巴巴再有動作疑似應驗快將來港上市的傳言，市場對科網巨頭回巢的期盼亦反映在港交

所股價上。港交所雖低開，最多跌逾１％，但其後反覆回升，收市微升０﹒５％。



＊臨危受命子承父業，打強心針股價提振＊



新城控股（滬：６０１１５５）前董事長王振華涉猥褻女童被捕，案情惡劣驚動官媒報道，

相信難逃制裁，其政治生命料就此終結，「看人下菜碟」的地方政府和銀行，對新城控股的態度

亦出現微妙轉變。王振華之子王曉松臨危受命，任新城新董事長，外界關注他如何收拾這個爛攤

子，令這個位列行?前十的房企拉回正軌。

王曉松上任後首個重要工作，就是參與新城控股本月８日至１３日召開的２０１９半年度經

營工作會，據報王曉松於會上表示，今年下半年將開業２０座吾悅廣場，並堅持今年２７００億

元人民幣的銷售目標不變，為公司上下打強心針。新城控股昨日亦在微信公眾號上發布王曉松的

講話，指「新城不會因為任何人改變它的底色與航向，最重要是各司其職、開彊拓土，守衛山河

，共克時艱。」

王曉松穩定投資者信心，新城系全線告升，新城發展（０１０３０）漲６﹒８％，新城悅服

務（０１７５５）更飆１２﹒１％，至於新城控股則升４﹒５％。

不過穆迪發表報告稱，正檢討是否調低新城發展和新城控股的信貸評級，因其聲譽、運營和

融資渠道或面臨「潛在不利影響」。目前新城發展及新城控股企業家族評級為「Ｂａ２」，展望

從穩定調整至「評級接受審核」。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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