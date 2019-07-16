《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上交所發布通知稱，科創板戰略投資者在
承諾持有期限內原則上不得與關聯方進行約定申報，但通過約定申報方式將獲配股票出借給證券
公司、僅供該證券公司開展融資融券業務的除外。
同時，戰略投資者及其關聯方在戰略投資者承諾的上市公司獲配股票持有期限內，不得融券
賣出該上市公司股票。
16/07/2019 08:44
【科創板】上交所：科創板戰投在持股限售期不得融券賣出
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上交所發布通知稱，科創板戰略投資者在
承諾持有期限內原則上不得與關聯方進行約定申報，但通過約定申報方式將獲配股票出借給證券
公司、僅供該證券公司開展融資融券業務的除外。
同時，戰略投資者及其關聯方在戰略投資者承諾的上市公司獲配股票持有期限內，不得融券
賣出該上市公司股票。
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