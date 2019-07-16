【科創板】機構提醒投資者應理性參與科創板，莫盲目炒新

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》科創板首批上市２５家企業發行情況均已

披露。數據顯示，２５家企業市盈率（ＰＥ）均值為４９﹒１６倍，擬募資金額為３１０﹒８９

億元人民幣，實際募資總金額為３７０﹒１８億元人幣。多數公司確定的發行價所對應的募集資

金超過原先計劃的資金需求。

多位機構人士表示，科創板是新事物，意味著新機遇，但其中蘊含的風險不可不防。投資者

需有一雙「慧眼」，切莫盲目炒新。

廣發證券策略分析師戴康認為，科創板首批企業發行定價合理適中：第一，定價大概率落在

投價報告參考區間中位數略偏上位置；第二，首批發行ＰＥ普遍高於同行業但略低於可比公司；

第三，科創板首批企業平均有效報價率約為７６％，平均網下超額認購倍數高達２７０倍，發行

價能充分反映絕大多數參與者理性預期。

投行專家王驥躍則認為，目前科創板的新股定價合理，原先讓利給中籤投資者的利益部分劃

給發行人，價差減少意味著打新獲利空間減少。另外，科創板開板前５日不設漲跌幅限制，波動

風險加大，普通投資者應慎重參與。

機構認為，無論從Ａ股公司，還是從全球市場來看，科創類公司的市盈率都大幅高於傳統企

業。這恰恰體現了市場對科創企業未來增長的較高預期。隨著科創板上市企業的不斷增多，炒作

投機的溢價會逐步消失，市盈率會經歷一個回歸基本面的過程。

