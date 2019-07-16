《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上交所昨日（１５日）公告，華興源創、
睿創微納、天准科技２２日起上市交易。
當日，上交所科創板上市委還召開第１５次審議會議，審議通過天奈科技、昊海生科首發上
市申請。
招股書顯示，天奈科技主要從事納米級碳材料及相關產品的研發、生產及銷售。公司產品包
括碳納米管粉體、碳納米管導電漿料、石墨烯復合導電漿料、碳納米導管電母粒等。
昊海生科是一家應用生物醫用材料和基因工程技術進行醫療器械和藥品研發、生產和銷售的
科技創新企業。
16/07/2019 08:44
【科創板】華興源創、睿創微納、天准科技７月２２日起上市交易
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上交所昨日（１５日）公告，華興源創、
睿創微納、天准科技２２日起上市交易。
當日，上交所科創板上市委還召開第１５次審議會議，審議通過天奈科技、昊海生科首發上
市申請。
招股書顯示，天奈科技主要從事納米級碳材料及相關產品的研發、生產及銷售。公司產品包
括碳納米管粉體、碳納米管導電漿料、石墨烯復合導電漿料、碳納米導管電母粒等。
昊海生科是一家應用生物醫用材料和基因工程技術進行醫療器械和藥品研發、生產和銷售的
科技創新企業。
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