【駐滬專電】上海上半年個人住房貸款按年多增２５４億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》人行上海總部昨日披露的數據顯示，上半

年上海人民幣貸款增加３３５８億元，同比少增８７５億元；外幣貸款增加２５億美元，同比少

增２億美元。

其中，上海個人住房貸款增加５３７億元（人民幣．下同），同比多增２５４億元；房地產

開發貸款增加３４３億元，同比少增２１０億元。住戶消費貸款中的個人汽車消費貸款出現了明

顯的下滑。數據顯示，上半年上海個人汽車消費貸款減少５１億元，同比多減了１９１億元。

上半年新增的非金融企業貸款主要投向房地產業、租賃和商務服務業和製造業，三個行業貸

款分別增加６４１億元、４４３億元和２６８億元，同比分別少增２８６億元、１８７億元和

５８億元。

上半年上海投向境內大型企業的貸款增加６３５億元，同比少增１４６０億元；中型企業貸

款增加１１００億元，同比少增２４８億元；小微企業貸款減少１５２億元，同比少減２３６億

元。

存款方面，上半年上海人民幣存款增加８１６４億元，同比多增４３６３億元；外幣存款增

加１０４億美元，同比多增０﹒５億美元。

分部門看，上半年人民幣個人存款中大額存單增加１７１５億元，同比多增１１１５億元；

活期存款和定期存款分別增加５４２億元和７８億元，同比多增３３０億元和５６２億元；結構

性存款增加２６２億元，同比少增４７８億元。

