【貿易開戰】駁斥「數千公司離開中國」，環時：中國扛得住耗得起

《經濟通通訊社１６日專訊》中國第二季ＧＤＰ按年增長６﹒２％，增速比首季減慢０﹒２

個百分點，是２７年以來最差季度表現。美國總統特朗普在社交網站發文指出，向中國貨品加徵

關稅產生好大影響，導致數以千計企業撤出中國，遷往無關稅的地方，所以中國想與美國達成貿

易協議，甚至希望無破壞原本商談好的協議。他又說美國收取來自中國數以十億美元稅款，這些

關稅由中國支付，不是美國納稅人。

《環球時報》社評認為，美方這麼快就對中國ＧＤＰ增速繼續放緩發出誇張的評論，首先傳

遞出的信號是，華盛頓對貿易戰久拖不決很著急。他們在密切關注中國方面的每一個動向，希望

從中發現「中國快要頂不住了」的跡象。這種急切的心情加上選舉政治的需要，促使美方不斷誇

大其詞，甚至編造事實和事情之間的邏輯關系，大搞輿論戰的那一套。



＊增速降到６﹒２％，但也幾乎是美國增速的兩倍＊



社評指，全世界都很清楚，中國經濟增速放緩、下行壓力加大，遠在中美貿易戰發生前就出

現了。它的主因是中國開展了史無前例的大規模經濟結構調整，而貿易戰疊加在了這一調整之上

。加上貿易戰的因素已經一年多，中國經濟增速仍在令世界主要經濟體羨慕的６％以上，下降幅

度完全處在合理區間，恰恰說明中國經濟不僅扛得住貿易戰，而且非常耗得起。

中國經濟的季度增速降到６﹒２％，但也幾乎是美國增速的兩倍，而且實際產生的經濟增量

也比美國的多。美國輿論用他們的那點增速就來嘲笑中國的６﹒２％，這種爆棚的自信是不是有

點怪啊？

不要拿「數千家公司」正在離開中國這樣的虛數來唬人。中國都無法甄別的事情，華盛頓就

清楚了？隨著中國勞動力成本的上升，一直有公司離開中國，但因為中國的總體營商環境改善和

市場愈來愈大，也有愈來愈多的外資流入中國。

中國商務部的最新數據顯示，今年上半年中國新出現２萬家外資企業，實際使用外資同比增

幅達到７﹒２％，６月份的增幅更是達到８﹒５％，而且外資在中國的擴張是在全球跨境投資３

年內從１﹒９萬億美元降到１﹒３萬億美元的大環境下實現的。這些硬數據比華盛頓虛張聲勢的

說法要可信得多。（ｃｔ）

