《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布２０１９年二季度和上半年國內生產總值
（ＧＤＰ）初步核算結果顯示，二季度金融業ＧＤＰ增至１﹒８６萬億元（人民幣．下同）；信
息傳輸、軟件和信息技術服務業ＧＤＰ同比增長２０﹒１％至９３２４億元。二季度房地產業
ＧＤＰ同比增長２﹒４％至１﹒６２萬億元。
上半年，金融業ＧＤＰ同比增長７﹒３％、房地產業增２﹒５％，信息傳輸、軟件和信息技
術服務業ＧＤＰ大增２０﹒６％。（ｃａ）
16/07/2019 10:02
【聚焦數據】統計局：二季度金融業ＧＤＰ同比增速加快至７﹒６％
《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布２０１９年二季度和上半年國內生產總值
（ＧＤＰ）初步核算結果顯示，二季度金融業ＧＤＰ增至１﹒８６萬億元（人民幣．下同）；信
息傳輸、軟件和信息技術服務業ＧＤＰ同比增長２０﹒１％至９３２４億元。二季度房地產業
ＧＤＰ同比增長２﹒４％至１﹒６２萬億元。
上半年，金融業ＧＤＰ同比增長７﹒３％、房地產業增２﹒５％，信息傳輸、軟件和信息技
術服務業ＧＤＰ大增２０﹒６％。（ｃａ）
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