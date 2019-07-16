【聚焦數據】統計局：二季度金融業ＧＤＰ同比增速加快至７﹒６％

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布２０１９年二季度和上半年國內生產總值

（ＧＤＰ）初步核算結果顯示，二季度金融業ＧＤＰ增至１﹒８６萬億元（人民幣．下同）；信

息傳輸、軟件和信息技術服務業ＧＤＰ同比增長２０﹒１％至９３２４億元。二季度房地產業

ＧＤＰ同比增長２﹒４％至１﹒６２萬億元。

上半年，金融業ＧＤＰ同比增長７﹒３％、房地產業增２﹒５％，信息傳輸、軟件和信息技

術服務業ＧＤＰ大增２０﹒６％。（ｃａ）

