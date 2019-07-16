《經濟通通訊社１６日專訊》國務院國資委黨委書記、主任郝鵬周一（１５日）在國資委會
見了美國通用電氣公司董事長兼首席執行官拉里．卡爾普一行。郝鵬表示，國資委鼓勵和支持中
央企業與包括通用電氣公司在內的美方企業，按照市場化、法治化原則拓展合作領域、提高合作
水平，實現互利共贏。
拉里．卡爾普表示，通用電氣公司始終支持自由貿易和公平競爭，未來將繼續秉持這一立場
原則。通用電氣公司希望積極參與「一帶一路」建設，繼續擴大在華投資，加強同中央企業的合
作。（ｃａ）
16/07/2019 13:51
【貿易開戰】美國通用電氣：積極參與一帶一路建設，擴大在華投資
《經濟通通訊社１６日專訊》國務院國資委黨委書記、主任郝鵬周一（１５日）在國資委會
見了美國通用電氣公司董事長兼首席執行官拉里．卡爾普一行。郝鵬表示，國資委鼓勵和支持中
央企業與包括通用電氣公司在內的美方企業，按照市場化、法治化原則拓展合作領域、提高合作
水平，實現互利共贏。
拉里．卡爾普表示，通用電氣公司始終支持自由貿易和公平競爭，未來將繼續秉持這一立場
原則。通用電氣公司希望積極參與「一帶一路」建設，繼續擴大在華投資，加強同中央企業的合
作。（ｃａ）
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