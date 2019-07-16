【數據解讀】銀證：社會消費零售增速波動不宜過分擔憂，市場續擴

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局發布，６月社會消費品零售總額按年名義增長

９﹒８％，同比增速按月大幅提升１﹒２個百分點，連續兩個月穩步攀升，單月同比增速為去年

４月以來最高。銀河證券發表最新報告稱，自去年３月份零售總額增速達到１０﹒１％之後，連

續超過一年單月零售額同比增速都處於不及１０％的狀態，該機構維持對社消增速的慣性滑落區

域繼續延長的觀點。

銀河證券表示，上半年必選消費品類表現符合預期，弱周期的優勢顯現。銷售額體量佔比較

高的汽車類商品（佔比限額以上２８％）６月同比上升１７﹒２％，較上月大幅提升１５﹒１個

百分點，一改去年５月至今年４月同比負增長的不振局面，６月零售額的回暖符合該機構前期對

於汽車購置稅調整以及國五國六轉換期的預判。

縱觀過去一年單月的社消增速表現，儘管出現波動向下趨勢但最終會回歸趨於短期均值水平

提振回暖，因此對於社消增速的波動不宜過分擔憂，消費市場規模仍在持續擴張。建議增持具有

抗周期性的超市和購物中心；考慮到未來數月豬肉價格有望維持上漲趨勢，推升食品類ＣＰＩ上

揚，將持續利好超市同店銷售情況。

維持推薦家家悅（滬：６０３７０８），天虹股份（深：００２４１９），周大生

（深：００２８６７），蘇寧易購（深：００２０２４），建議關注永輝超市

（滬：６０１９３３）。（ｗｌ）



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