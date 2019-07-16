《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１０，較上個交易日貶
３３點子，連續第二日走低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８點子，報６﹒８７５０，上個交易日即期匯
率收盤報６﹒８７５８。
有業內人士指出，美元最強勢的時候可能已經過去，加上貿易局勢相對有所明朗，人民幣貶
值壓力最大的時候也已過去。最新公布的６月份經濟數據不乏超預期之處，鞏固了人民幣匯率持
穩的基本面，中短期內人民幣匯率料以穩為主，有較大概率繼續呈現區間震盪走勢。（ｃａ）
16/07/2019 09:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升８點子，報６﹒８７５０
《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１０，較上個交易日貶
３３點子，連續第二日走低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８點子，報６﹒８７５０，上個交易日即期匯
率收盤報６﹒８７５８。
有業內人士指出，美元最強勢的時候可能已經過去，加上貿易局勢相對有所明朗，人民幣貶
值壓力最大的時候也已過去。最新公布的６月份經濟數據不乏超預期之處，鞏固了人民幣匯率持
穩的基本面，中短期內人民幣匯率料以穩為主，有較大概率繼續呈現區間震盪走勢。（ｃａ）
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