  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/07/2019 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升８點子，報６﹒８７５０

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１０，較上個交易日貶
３３點子，連續第二日走低。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８點子，報６﹒８７５０，上個交易日即期匯
率收盤報６﹒８７５８。
　　有業內人士指出，美元最強勢的時候可能已經過去，加上貿易局勢相對有所明朗，人民幣貶
值壓力最大的時候也已過去。最新公布的６月份經濟數據不乏超預期之處，鞏固了人民幣匯率持
穩的基本面，中短期內人民幣匯率料以穩為主，有較大概率繼續呈現區間震盪走勢。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態16/07/2019
日疑供材料免停產 三星否認
生財有道15/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：平保現價可吸惟控制注碼
國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
生財有道12/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：物管股可續炒中期業績
FOCUS12/07/2019
【FOCUS】港口、農民俱傷 華府鷹派擬打「伊朗牌」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金