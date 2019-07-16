【人行放水】人行１６００億逆回購利率持平，操作暫停１６日重啟

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰等因素的影響，今日進行的

１６００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。此前已連續１６日

暫停逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１６００億元。（ａｃ）

