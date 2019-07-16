《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰等因素的影響，今日進行的
１６００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。此前已連續１６日
暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１６００億元。（ａｃ）
16/07/2019 09:52
【人行放水】人行１６００億逆回購利率持平，操作暫停１６日重啟
《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰等因素的影響，今日進行的
１６００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。此前已連續１６日
暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１６００億元。（ａｃ）
|興證快訊16/07/2019
美股創新高
|FOCUS16/07/2019
【FOCUS】「金毛怪傑」戰「中國女婿」 「硬脫歐」說易行難
|國際動態16/07/2019
日疑供材料免停產 三星否認
|生財有道15/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：平保現價可吸惟控制注碼
|國際動態15/07/2019
曼哈頓大停電5小時 7萬戶受影響
|生財有道12/07/2019
【嚟緊炒D乜】達利食品股價落後博反彈 盈利能力強受益物價上升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰