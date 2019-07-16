【承興亂局】羅靜案再增受害者，法爾勝融資業務２９億人幣凍過水

《經濟通通訊社１６日專訊》有「商界木蘭」之稱的女企業家羅靜早前涉及經濟詐騙在內地

被拘捕，旗下在港上市公司承興國際（０２６６２）被洗倉，更連累資管機構暴雷，如在美國上

市的諾亞財富有３４億元（人民幣．下同）私募基金早前爆雷。今早，一家名為上海摩山的應收

帳款融資公司亦承認，截至今年６月底，羅靜旗下中誠實業及其相關方有接近２９億元的保理融

資款本金尚未清償。

上海摩山是上市公司法爾勝（深：０００８９０）的子公司，法爾勝公告稱，中誠實業及相

關方以蘇寧易購（深：００２０２４）採購中心等主體為付款方之應收帳款債權，向上海摩山申

請保理融資款，並簽署了相應合同及文件，在２９億元未償還債務中，中誠實業未清償的部分達

到３３１５萬元，羅靜對於以上債務承擔連帶保證擔保責任。

法爾勝表示，公司已成立專項應急處理工作小組，並派專人了解情況並送達催款函，準備啟

動對相關方的刑事及民事程序，全力挽回損失；公司又指，公司正積極籌劃上述中誠實業及中誠

實業相關方應收款債權的風險解決方案，目前正與意向方磋商債權轉讓方案。

值得留意的是，蘇寧上周曾經表示，公司與廣州承興供應鏈融資爆雷事宜無關，而羅靜是廣

州承興的董事長。（ｅｙ）

