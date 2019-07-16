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16/07/2019 09:08

【華為風波】華為海外高管確認公司將裁撤千個美國職位

　　《經濟通通訊社１６日專訊》外媒早前引述消息指，華為在美國的研發機構
Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ計劃裁員，預計涉及數百人。華為意大利部門
首席執行官繆曉陽證實，華為將裁撤１０００個美國職位，他又指出如果華為到８月仍然被美國
列入黑名單，就會實施「Ｂ計劃」確保零部件的供應。（ｅｙ）

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