【華為風波】華為海外高管確認公司將裁撤千個美國職位

《經濟通通訊社１６日專訊》外媒早前引述消息指，華為在美國的研發機構

Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ計劃裁員，預計涉及數百人。華為意大利部門

首席執行官繆曉陽證實，華為將裁撤１０００個美國職位，他又指出如果華為到８月仍然被美國

列入黑名單，就會實施「Ｂ計劃」確保零部件的供應。（ｅｙ）

