《經濟通通訊社１６日專訊》有「商界木蘭」之稱的女企業家羅靜早前涉及經濟詐騙在內地
被拘捕，旗下在港上市公司承興國際（０２６６２）被洗倉，更連累資管機構暴雷。
在新三板上市的湘財證券公告，公司管理的部分「金匯」系列集合資管產品，其投資的底層
資產為中誠實業的應收帳款，仍在存續期內規模約５﹒５７億元（人民幣．下同），相關產品不
存在保本保收益條款，公司自有資金未參與。湘財證券稱已就該事件向公安機關報案。（ｅｙ）
16/07/2019 10:23
【承興亂局】湘財證券：５﹒６億人幣資管產品投羅靜應收帳款資產
《經濟通通訊社１６日專訊》有「商界木蘭」之稱的女企業家羅靜早前涉及經濟詐騙在內地
被拘捕，旗下在港上市公司承興國際（０２６６２）被洗倉，更連累資管機構暴雷。
在新三板上市的湘財證券公告，公司管理的部分「金匯」系列集合資管產品，其投資的底層
資產為中誠實業的應收帳款，仍在存續期內規模約５﹒５７億元（人民幣．下同），相關產品不
存在保本保收益條款，公司自有資金未參與。湘財證券稱已就該事件向公安機關報案。（ｅｙ）
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