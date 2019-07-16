【承興亂局】湘財證券：５﹒６億人幣資管產品投羅靜應收帳款資產

《經濟通通訊社１６日專訊》有「商界木蘭」之稱的女企業家羅靜早前涉及經濟詐騙在內地

被拘捕，旗下在港上市公司承興國際（０２６６２）被洗倉，更連累資管機構暴雷。

在新三板上市的湘財證券公告，公司管理的部分「金匯」系列集合資管產品，其投資的底層

資產為中誠實業的應收帳款，仍在存續期內規模約５﹒５７億元（人民幣．下同），相關產品不

存在保本保收益條款，公司自有資金未參與。湘財證券稱已就該事件向公安機關報案。（ｅｙ）

