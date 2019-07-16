《經濟通通訊社１６日專訊》恆大集團首席經濟學家，恆大經濟研究院院長任澤平：科創板
註冊制正向Ａ股大步邁進，這絕不是簡單改變發行制度，而是市場和監管生態面臨升級重塑。從
國際視角，要站在頂層設計高度審視註冊制及配套制度，以註冊制為抓手，重構以信息披露為中
心、以嚴格退市為後盾的市場生態，同時在立法、司法環節推進法律法規體系、懲處力度與投資
者保護等外部環境改善，股市和新經濟長期繁榮大有希望。（ｃａ）
16/07/2019 16:10
【科創板】恒大任澤平：科創板設立，市場和監管生態面臨升級重塑
《經濟通通訊社１６日專訊》恆大集團首席經濟學家，恆大經濟研究院院長任澤平：科創板
註冊制正向Ａ股大步邁進，這絕不是簡單改變發行制度，而是市場和監管生態面臨升級重塑。從
國際視角，要站在頂層設計高度審視註冊制及配套制度，以註冊制為抓手，重構以信息披露為中
心、以嚴格退市為後盾的市場生態，同時在立法、司法環節推進法律法規體系、懲處力度與投資
者保護等外部環境改善，股市和新經濟長期繁榮大有希望。（ｃａ）
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