【ＦＯＣＵＳ】「金毛怪傑」戰「中國女婿」，「硬脫歐」說易行難

【ＦＯＣＵＳ】若無意外，唐寧街１０號下周三（２４日）將迎來新主－－是「金毛怪傑」

約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ），還是「中國女婿」侯俊偉（Ｊｅｒｅｍｙ Ｈｕｎｔ

）？僅佔英倫人口０﹒２４％的１６萬保守黨黨員的手中一票，或將決定英國如何走出深陷逾三

年的脫歐困境。

儘管《泰晤士報》聯同ＹｏｕＧｏｖ針對保守黨人的民調顯示，約翰遜以７４％的支持度大

幅拋離侯俊偉的２６％；不過，約翰遜有２０１６年遭黨友臨陣叛變的大熱倒灶先例，加上近日

於英國駐美大使達羅克外交電文外洩事件中盡顯「無擔當」，被視作「更安全的首相人選」的侯

俊偉會否成為爆冷勝出，不到最後一刻可謂結局難料。



＊風格乖張，揚言萬聖節「做或死」＊



經過６月五輪投票，於１０位競爭者中勝出的前外相約翰遜和現外相侯俊偉，將由全國１６

萬保守黨黨員以郵寄投票方式確定，誰人接替文翠珊入主首相府，結果預計於下周三公布。

有「金毛怪傑」之稱的約翰遜，不單是師從伊頓、牛津的「標？」上層精英，更以行事風格

乖張而聞名。早在６月珊珊正式宣布辭任黨魁後，他即聲稱將以扣留３９０億歐元「分手費」為

籌碼，向歐盟爭取更好的脫歐協議，引起譁然，更被法國指摘為形同債務違約。之後，他再語不

驚人死不休，以「做或死（ｄｏ ｏｒ ｄｉｅ）」矢言，必定會帶領英國於萬聖節（１０月

３１日）前離開歐盟。

除了以「按時脫歐」取悅大部分屬脫歐派的黨友，約翰遜的競選承諾還包括：上調４０％入

息稅最低門檻由目前的５萬英鎊至８萬英鎊；上調印花稅門檻由１２﹒５萬英鎊至５０萬英鎊；

設立積分制的移民制度；額外增加２萬名警力，讓英國更安全；放鬆企業監管，鼓勵投資；額外

撥款５０億英鎊資助教育；推出１０００億英鎊的基礎設施基金等。



＊「個人野心凌駕國家利益」引共鳴＊



跟中規中矩的「中國女婿」侯俊偉相比，約翰遜被形容為「有著罕見的可燃點氣氛的魅力

（ａ ｒａｒｅ ａｂｉｌｉｔｙ ｔｏ ｌｉｇｈｔ ｕｐ ａ ｒｏｏｍ）」，不過就被前

者嘲諷為「英國需要的是一位領導人，而不是報紙專欄作家」。

基於狂野的個性，約翰遜將「不管有無協議，都將於１０月３１日脫歐」視作最大籌碼，並

公開發信「挑機」侯俊偉是否敢作同樣承諾；倘若不，那麼「脫歐」死限為何。不過，於上周三

（１０日）的電視辯論中，「金毛怪傑」卻再三迴避對手有關「若１０月３１日未能如期脫歐會

否辭職」的質問，更反指侯俊偉不敢承諾、是「失敗主義者」。

儘管約翰遜曾指，「硬脫歐」的機會僅「１００萬分之一」，但他「萬聖節必脫歐」的言論

無可否認將英國置於硬脫歐和英鎊暴跌的賭大小風險之上。侯俊偉就稱，約翰遜將個人野心凌駕

國家利益，已引起一些保守黨人的共鳴。財政大臣哈蒙德就明言，他和其他國會議員將找到一種

方法阻止「硬脫歐」，並警告此可能導致９００億英鎊的公共財政漏洞。

而早前批評侵侵「笨拙、無能及不可靠」外交電文外洩的英國駐美大使達羅克，上周宣布辭

職，據報直接原因即是跟侵侵私交不菲的首相大熱約翰遜拒絕表態力撐他。事件會否引起黨友對

約翰遜的反感，值得大家留意。



＊難避進退失據，英鎊最慘１﹒０５＊



事實上，約翰遜「萬聖節必脫歐」聽起來氣勢如虹，但現實並不樂觀。雖然有消息指，他已

決定一旦當選，將立即開始與歐盟重新談判；但布魯塞爾早已表明，只會接受文翠珊版本的脫歐

協議。再者，反對黨工黨已表明，不會容許新上台的政府主導「硬脫歐」。就在上周，下議院即

已勉強通過一項修正案，旨在防止新首相通過暫停議會來強制批准無協議脫歐。

目前來看，矢言要讓英國脫離脫歐「倉鼠之輪」厄運的約翰遜，倘真的當選，其１０月３１

日前的百日任期只會是場權利脆弱的掌控，無論對歐盟還是對國會，都恐面臨如珊珊一樣進退

失據的局面。

有外匯策略師直言，英鎊未來處於「癱瘓」狀態，到年底兌美元料跌至１﹒１５水平，甚至

有機會見１９８５年的１﹒０５水平。在膠著狀態下，無論是約翰遜還是侯俊偉入主唐寧街１０

號，英國的「脫歐」死限都大有可能再一次推遲。（經濟通通訊社 俞瑾）

