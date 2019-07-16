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即市新聞

16/07/2019 15:55

《匯市縱橫－蕭啟洪》從零開始

　　《匯市縱橫》筆者最近不知是受了那種刺激，突然對種植產生了興趣。決心從零開始，於是
到附近的超市隨便買了一包薄荷的種子回去。預備好小盆，鋪上土壤及肥料，撒下種子再灑水，
然後為自己煮了杯咖啡，心想原來種植就是如此簡單！
　
　　當然劇情發展不會如想像中順利，沒「起承轉合」又怎稱得上是一個好劇本。苦等了兩星期
等到的就只有盆栽上滋生出來的一隻小蚊滋。本來打算給它多一天機會才把它送到堆填區，誰不
知當日下午它就爭氣地從泥土中長出了幼苗。那刻只能無奈讚嘆大自然頑強的生命力及再一次領
悟世事無常的道理。
　
＊英國減息，無可避免＊
　
　　另一方面，英國保守黨新黨魁投票結果將於月底揭盅，勝出者預計將成為英國新首相。到底
到最後的會是大熱門約翰遜（Ｂｏｒｉｓ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）還是侯俊偉（Ｊｅｒｅｍｙ
Ｈｕｎｔ），筆者在此仍不能給出一個肯定的答案，因世事無常這四隻字總會老是常出現。但國
會到時需要額外時間去通過新協議卻會是鐵一般的事實，因協議所定的愛爾蘭邊界方案仍存在著
很大分歧。
　
　　而現時英國減息似乎亦已成為必要的舉措。有英倫銀行貨幣政策委員會的會員早前表示，英
倫銀行可能需要減息至近零水平，這意味著利率將低於０﹒２５厘，創英國「脫歐」公投後的新
低。而英鎊貶值導致通脹風險上升的影響預計將會逐漸浮現。
　
　　不過唯一有一點筆者可以肯定，就是不論投票結果如何，最後會否「脫歐」都好，英國都會
從零開始，而這條路絕不比種一棵薄荷容易。
　
＊本周策略＊
　
黃金：早前建議候低於每盎司１３８５買入黃金兌美元已成交，目標１４８０，止蝕１３２０。
　
澳元：上周建議候低於０﹒６９２０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７０８０，止蝕
０﹒６９８０。
　
英鎊：本周建議候高於１﹒２６５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２４５０，止蝕１﹒２８００。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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