《匯市縱橫－蕭啟洪》從零開始

《匯市縱橫》筆者最近不知是受了那種刺激，突然對種植產生了興趣。決心從零開始，於是

到附近的超市隨便買了一包薄荷的種子回去。預備好小盆，鋪上土壤及肥料，撒下種子再灑水，

然後為自己煮了杯咖啡，心想原來種植就是如此簡單！



當然劇情發展不會如想像中順利，沒「起承轉合」又怎稱得上是一個好劇本。苦等了兩星期

等到的就只有盆栽上滋生出來的一隻小蚊滋。本來打算給它多一天機會才把它送到堆填區，誰不

知當日下午它就爭氣地從泥土中長出了幼苗。那刻只能無奈讚嘆大自然頑強的生命力及再一次領

悟世事無常的道理。



＊英國減息，無可避免＊



另一方面，英國保守黨新黨魁投票結果將於月底揭盅，勝出者預計將成為英國新首相。到底

到最後的會是大熱門約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）還是侯俊偉（Ｊｅｒｅｍｙ

Ｈｕｎｔ），筆者在此仍不能給出一個肯定的答案，因世事無常這四隻字總會老是常出現。但國

會到時需要額外時間去通過新協議卻會是鐵一般的事實，因協議所定的愛爾蘭邊界方案仍存在著

很大分歧。



而現時英國減息似乎亦已成為必要的舉措。有英倫銀行貨幣政策委員會的會員早前表示，英

倫銀行可能需要減息至近零水平，這意味著利率將低於０﹒２５厘，創英國「脫歐」公投後的新

低。而英鎊貶值導致通脹風險上升的影響預計將會逐漸浮現。



不過唯一有一點筆者可以肯定，就是不論投票結果如何，最後會否「脫歐」都好，英國都會

從零開始，而這條路絕不比種一棵薄荷容易。



＊本周策略＊



黃金：早前建議候低於每盎司１３８５買入黃金兌美元已成交，目標１４８０，止蝕１３２０。



澳元：上周建議候低於０﹒６９２０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７０８０，止蝕

０﹒６９８０。



英鎊：本周建議候高於１﹒２６５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２４５０，止蝕１﹒２８００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

