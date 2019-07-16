《股壇解碼－戴名》特朗普以退為進；吉利汽車（１７５）粉飾櫥窗

《股壇解碼》儘管美國財長的言論對美國未來的財政狀況偏負面，美股受到期權好倉主導，

道指上周在沒有利好消息下上試高位，由於貿易戰談判進度成疑，加上中美雙方口徑不一，外界

更難猜測實在情況，表面上看美國自Ｇ２０峰會至今從原先的主動變成被動，形勢處於下風，但

投資者切勿掉以輕心，中美貿易戰從一開始至制裁華為為止，中間不只一次出現內部矛盾和同盟

國家的不合作，就以制裁華為作例子，在禁止企業向華為提供芯片和相關技術材料的事情上，美

國明顯的得不到盟友的支持，當中日本和台灣的企業並沒有加以配合，最後沒有達成完全制裁華

為的效果。特朗普現在要做的是先統一盟友陣線，同時把政府內的管治班子調整，待一切準備就

緒後推出一個全面的圍堵方案，到時候局面將會轉趨一面倒。對特朗普來說，如果把貿易戰打贏

才是他連任的本錢，因為他不可能在競選連任前否定貿易戰，更不能沒有一張亮麗的貿易戰成績

表來爭取選民。



＊風險浮現＊



德意志銀行宣布進行重大業務改組，包括裁員、退出股票銷售和交易業務，並減少固定收益

銷售和交易業務的資本金，創建新業務部門專職出售處理７４０億歐元的風險資產。簡單推斷德

意志銀行打算撤出投行業務，重回到商業銀行的傳統業務上。用最簡單的邏輯去思考德意志銀行

的問題，現在要組建新部門專責風險資產是否意味著風險資產的價格已到頂點或者是快到臨界點

，現在就要把手上的風險資產盡快變現，相信歐洲的金融體系在短時期將出現重大風險，投資者

宜密切留意與歐洲地區有關的債券ＣＤＳ價格走勢，提防突然放出黑天鵝。



＊誰之過＊



美國上市的諾亞財富（ＮＯＡＨ）因為承興國際控股（０２６６２）和博信股份

（滬：６０００８３）高管被捕事件影響股價大跌，當中牽涉到與承興國際控股相關的供應鏈金

融產品出現問題，當中京東和蘇寧已先後出來澄清那些所謂的合作合約並不存在，這件事引起國

內金融圈一大震盪，諾亞財富作為美國上市公司，旗下歌斐資產也是國內規模數一數二，歷史悠

久的私募圈老大哥，對產品掛鈎標的所作出風控應該是很嚴謹的，到底這次事件的風控問題是行

業通病還是個別事件暫不宜作定論。網上流傳諾亞財富（ＮＯＡＨ）管理層給公司的內部通訊文

件，當中管理層提到這件事情的發生跟經濟下行有很大的關係，因為到了經濟下行周期，企業有

很多前期的債務就續不上，簡單說就是企業一直都依靠借新還舊，當新債借不到，舊債自然還不

了。言下之意是否這情況在整個金融市場已成常態，上市公司尚且如此，國內其他的私募產品是

否更加岌岌可危。



＊強弩之末＊



月初曾經預測恆指短期阻力位在２８６００點，大市只要不成功突破２９０００點將維持跌

勢。恆指目前走向基本符合預測，相信本周會借炒作美聯儲減息預期來嘗試進一步推高大市，屆

時很有機會再次上試２９０００點，但看近日各經濟數據和外圍市場表現，大市要在缺乏外圍帶

動下要重拾升勢的難度不小，維持短期低位２７４００點的預期。恆生銀行（０００１１）近日

高層變動，市場上對新管理層的評價負面，當中以公司客戶最為反感，而且盛傳前線員工將出現

大量流失，這些都對恆生銀行未來的業績表現或多或少造成負面影響，短期不宜沾手。騰訊控股

（００７００）近日表現偏軟，投資者可趁大市高位造空騰訊控股。



＊股票簡評＊



吉利汽車（００１７５）主要從事在中國生產及銷售汽車及汽車零部件，包括研發、汽車零

部件、發動機、變速箱和最終組裝。參考近期官方的數據，吉利上半年的銷售業績低於預期，主

要受累於國內整體汽車銷售下跌，隨著經濟下行壓力，加上汽車銷售下跌預期，吉利汽車的全年

業績相信也會出現倒退。新能源和電氣化車型累計頭６個月銷量同比增長超過３００％大受媒體

吹捧，表面上非常出色，但下半年能交出好成績又是另一回事。突飛猛進的銷售當中主要有兩個

因素在支持著，一是國內的網約車平台從今年年初至今都在迅速拓展，作為網約車平台的首選車

型，新能源車銷售自然水漲船高，而吉利汽車作為國產新能源車輛的龍頭品牌，相信業績受惠不

少；二是今年上半年是國內國５排放標準轉國６的換車高峰期，政策影響下也促使了新車的銷售

，相信當中部分車主在換車的時候也加入新能源車主的行列。

吉利汽車手上另一品牌富豪（ＶＯＬＶＯ）的銷售不濟亦是集團業績未能突破的原因，多年

來富豪（ＶＯＬＶＯ）品牌在國內的接受程度一直不高，近年的銷售比日系的ＬＥＸＵＳ和美系

的ＣＡＤＩＬＬＡＣ都不如，要從富豪（ＶＯＬＶＯ）的銷售來對集團盈利作貢獻相信不是一時

三刻能見到的事情，在種種不利的條件底下，吉利汽車現在的股價是明顯偏高，加上未來業績大

概率下行，投資者可以在市盈率７倍或股價跌穿７元時買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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