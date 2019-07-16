《經濟通通訊社１６日專訊》中民築友（００７２６）發盈警，預期截至６月３０日止中期
將錄得不少於８００萬元的淨虧損，而去年同期則錄得純利約１４８０萬元。
該集團指錄得淨虧損主因毛利率下跌所致，受累於預製產品銷售及發牌減少以及融資成本增
加。
該集團料於８月底或之前公布業績。（ｗｈ）
16/07/2019 07:53
【企業盈警】中民築友（００７２６）料中期轉蝕不少於８００萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》中民築友（００７２６）發盈警，預期截至６月３０日止中期
將錄得不少於８００萬元的淨虧損，而去年同期則錄得純利約１４８０萬元。
該集團指錄得淨虧損主因毛利率下跌所致，受累於預製產品銷售及發牌減少以及融資成本增
加。
該集團料於８月底或之前公布業績。（ｗｈ）
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