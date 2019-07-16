《經濟通通訊社１６日專訊》大連港（０２８８０）（滬：６０１８８０）發盈喜，預期截
至６月３０日止中期純利將比去年同期純利１﹒７６億元（人民幣．下同）增加４０％至
６０％，即介乎２﹒４６億元至２﹒８２億元。
該集團指，業績改善主因油儲業務的主要回頭客戶貢獻收益增加，惟部分被自今年１月１日
起應用企業會計準則第２１號－－租賃及期內兌美元的外匯收益減少所抵銷。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
16/07/2019 07:54
【企業盈喜】大連港（０２８８０）料中期純利增最多６０％
《經濟通通訊社１６日專訊》大連港（０２８８０）（滬：６０１８８０）發盈喜，預期截
至６月３０日止中期純利將比去年同期純利１﹒７６億元（人民幣．下同）增加４０％至
６０％，即介乎２﹒４６億元至２﹒８２億元。
該集團指，業績改善主因油儲業務的主要回頭客戶貢獻收益增加，惟部分被自今年１月１日
起應用企業會計準則第２１號－－租賃及期內兌美元的外匯收益減少所抵銷。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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