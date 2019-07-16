【企業盈喜】大連港（０２８８０）料中期純利增最多６０％

《經濟通通訊社１６日專訊》大連港（０２８８０）（滬：６０１８８０）發盈喜，預期截

至６月３０日止中期純利將比去年同期純利１﹒７６億元（人民幣．下同）增加４０％至

６０％，即介乎２﹒４６億元至２﹒８２億元。

該集團指，業績改善主因油儲業務的主要回頭客戶貢獻收益增加，惟部分被自今年１月１日

起應用企業會計準則第２１號－－租賃及期內兌美元的外匯收益減少所抵銷。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

