【企業盈警】陽光紙業（０２００２）料中期盈利降不超過３０％

《經濟通通訊社１６日專訊》陽光紙業（０２００２）發盈警，預期截至６月３０日止中期

盈利較去年同期盈利１﹒７９億元人民幣下降不超過約３０％，即約１﹒２５億元人民幣。

業績倒退主因產品售價下跌及原材料採購成本增加令毛利率下降，但整體財務狀況及營運維

持良好穩健，且對長期增長及發展保持樂觀。（ｗｈ）

