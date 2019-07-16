《經濟通通訊社１６日專訊》陽光紙業（０２００２）發盈警，預期截至６月３０日止中期
盈利較去年同期盈利１﹒７９億元人民幣下降不超過約３０％，即約１﹒２５億元人民幣。
業績倒退主因產品售價下跌及原材料採購成本增加令毛利率下降，但整體財務狀況及營運維
持良好穩健，且對長期增長及發展保持樂觀。（ｗｈ）
16/07/2019 07:54
【企業盈警】陽光紙業（０２００２）料中期盈利降不超過３０％
《經濟通通訊社１６日專訊》陽光紙業（０２００２）發盈警，預期截至６月３０日止中期
盈利較去年同期盈利１﹒７９億元人民幣下降不超過約３０％，即約１﹒２５億元人民幣。
業績倒退主因產品售價下跌及原材料採購成本增加令毛利率下降，但整體財務狀況及營運維
持良好穩健，且對長期增長及發展保持樂觀。（ｗｈ）
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