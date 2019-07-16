《經濟通通訊社１６日專訊》協合新能源（００１８２）發盈喜，預期截至６月３０日止半
年度純利較去年同期純利２﹒７６億元人民幣增加逾４０％，即約３﹒８６億元人民幣。
中期純利大幅增加主因營運權益裝機容量和發電利潤的大幅增加所致。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
16/07/2019 07:55
【企業盈喜】協合新能源（００１８２）料上半年純利增逾４０％
《經濟通通訊社１６日專訊》協合新能源（００１８２）發盈喜，預期截至６月３０日止半
年度純利較去年同期純利２﹒７６億元人民幣增加逾４０％，即約３﹒８６億元人民幣。
中期純利大幅增加主因營運權益裝機容量和發電利潤的大幅增加所致。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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