【企業盈警】卓悅控股（００６５３）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社１６日專訊》卓悅控股（００６５３）發盈警，預期截至６月３０日止中期

錄得淨虧損，而去年同期純利７４０萬元。

該集團指，由盈利轉為虧損主因近期全球及地方經濟狀況導致銷售業績疲軟，如中美貿易戰

、人民幣貶值及香港於６月發生的示威及社會動蕩。此外，於年初在內地實施電子商務法嚴重打

擊內地的「代購」，對其營業額在一定程度上造成短期不利影響。（ｗｈ）

