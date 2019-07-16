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16/07/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１７﹒９億，買中生製藥平保太保沽騰訊

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港股周一低開１６８點兼跌穿廿天線（２８３７２點）後跌幅
不斷擴大，最多曾挫４００點，低見２８０７１，但其後國家統計局公布的中國第二季ＧＤＰ同
比增６﹒２％，符合市場預期，較第一季增６﹒４％放緩，亦較去年同期增６﹒７％為低；６月
工業增加值增６﹒３％，優於市場預期的５﹒２％，帶動港股跌幅不斷收窄，最多更曾倒升９５
點，高見２８５６７點。午後港股繼續錄得升幅，惟升幅不大，最終全日收升８３點或
０﹒２９％，報２８５５４，升破１０天線（２８５４１點），廿天線失而復得。
　　按額度計算，北水全日淨流入１７﹒８６億元人民幣，比上周五（１２日）增加２﹒８８億
元人民幣或１９﹒２％，並創近兩周新高。北水淨買入最多的個股依次是中國生物製藥
（０１１７７）、中國平安（０２３１８）及中國太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是騰
訊控股（００７００）、中國建材（０３３２３）及新城發展（０１０３０）。
　　主板成交額７１３﹒６９億元，較上周五增加１４﹒３％，其中港股通成交６７﹒４２億元
，佔總成交９﹒４５％。
　
＊北水追捧中生製藥及內險股＊
　
　　大摩維持看好中生製藥，並指該公司旗下有六種藥品通過ＱＣＥ標準，倘若中度降低相關藥
價下，或可令行業產生數個贏家，藥品定價壓力可望緩和，中生製藥股價周一急升５﹒５２％，
並刺激約１﹒７７億北水淨買入該股。上周２７家內險企業參與科創板打新，消息利好內險股，
平保獲１﹒６９億北水買入，另有１﹒５３億北水買入太保。
　　儘管股王騰訊周一支撐大市，股價收升１﹒６％，但仍遭２９５２萬北水沽出。投資者無視
中國建材發盈喜，乘機獲利回吐，約２２０９萬北水撤出，新城控股亦遭２１５４萬北水沽貨。
（ｂｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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