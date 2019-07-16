《日入而息》李小加研檢討新股機制，零售協會料全年銷售額負增長

《今天重點》﹡港交所（００３８８）李小加稱尊重百威亞太（０１８７６）擱置上市決定

，對本港新股市場仍非常有信心；李小加冀本港盡快走出困境，遠離暴力、

鎮壓及拘捕

﹡零售管理協會表示遊行持續或令全年銷售額錄雙位數跌幅

﹡５月香港商品整體出口貨量按年下跌４％

﹡民調指特首支持率為負４０百分點；鄭若驊屬表現拙劣；港人贊成台獨比率

大升至４４％，首逼反對比率



《即日市況》﹡港股百天線前受阻，全日升６４點收２８６１９，成交近６５６億元



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒１６％止步三連升，成交縮至３５２５億



《美元匯價》﹡息差因素利好加元，目標看１﹒２９３０；歐元最新報１﹒１２２２╱

２２４，日圓最新報１０７﹒９３╱９６



《公司資訊》﹡鷹君（０００４１）白石角朗濤短期內開放兩示範單位，料月內開售

﹡中銀航空租賃（０２５８８）出售１７架飛機予獨立方

﹡中梁控股（０２７７２）內地樓市調控未有放鬆，樓價不會太大波動

﹡中匯（００３８２）對學費提升及市況樂觀，不評論個別ＩＰＯ

﹡報道指捷信已向港交所遞上市申請，擬籌最多１１７億

﹡成實外教育（０１５６５）控股股東上周共增持３４﹒７萬股

﹡港交所（００３８８）李小加稱尊重百威亞太（０１８７６）擱置上市決定

，對本港新股市場仍非常有信心

﹡昌興國際（００８０３）訂立重組計劃意向書

﹡花旗銀行與Ａｇｏｄａ推出全新ＡＰＩ合作項目

﹡衍生集團（０６８９３）附屬獲最高１９９０萬元貸款

﹡報道指阿里巴巴及小米（０１８１０）入股滬晶片商恆玄科技

﹡報道指國泰航空（００２９３）林紹波將被任命為香港快運ＣＥＯ

﹡渣打（０２８８８）溫拓思批評股東反對高層薪酬安排是不成熟表現

﹡萬德金融（０８１６３）擬股份合併

﹡興勝創建（００８９６）以４﹒２億元出售西營盤高街物業

﹡美聯（０１２００）料下半年樓價升３－５％

﹡兗煤澳洲（０３６６８）次季可售煤產量按年升６％，煤炭銷量實現價格跌

逾一成

﹡周大福（０１９２９）首財季中國及港澳同店銷售分別增長１１％及下跌

１１％

﹡亞視（００７０７）與深圳維尚境界訂立戰略框架合作協議，拓３Ｄ視頻等

深度合作

﹡優品３６０（０２３６０）有信心下半年業績有增長，冀今年度增加２８間

分店；示威活動對集團沒影響，第二季度銷售有增長



《國企紅籌》﹡中鋁國際（０２０６８）就貴安置業拖欠工程款項向法院提訴訟並受理

﹡深圳控股（００６０４）６月份合同銷售額按年增２﹒２倍

﹡中國太平（００９６６）上半年原保費收入升１０﹒６％

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）第二季商品煤銷量跌４％，上半年升５％



《神州民企》﹡宏橋（０１３７８）發行３億美元優先無抵押票據

﹡復星醫藥（０２１９６）子公司生產線通過ＦＤＡ檢查

﹡中國三江化工（０２１９８）獲控股股東增持逾９９７萬股

﹡升華蘭德（０８１０６）與貴廣網絡組合營拓貴州市支付業務

﹡３６１度（０１３６１）第二季主品牌產品按年錄低單位數百分比增長

﹡復星醫藥（０２１９６）子公司藥品獲通過仿製藥一致性評價

﹡匯源果汁（０１８８６）終止與天地壹號及廣州和智成立合資公司的合作



《中國要聞》﹡國資委表示上半年央企固定資產投資同比增８％；上半年央企淨利同比增

８﹒６％，６月創新高；交通、火電等行業上交稅費增幅超１０％；第三批

社保划轉企業３５家，增近兩倍；梳理出一批可申報科創板央企，１４家已

受理；重點推進裝備製造、船舶等領域央企戰略重組；１１３家「雙百」企

業開展混合所有制改革

﹡發改委表示三季度開展鋼鐵、煤炭領域淘汰落後督導檢查；上半年全國發電

量同比增３﹒３％；上半年核准固定投資４７１５億元；不搞「大水漫灌」

，防範地方隱性債務風險；中國製造業外遷規模不大，對就業影響可控；市

場化債轉股簽約２﹒４萬億，資金到位率升

﹡上海上半年個人住房貸款按年多增２５４億元人民幣

﹡上海將培育一批優質科創企業

﹡上海警方通報仟和億教育培訓公司分析師事件

﹡德國商業銀行任命章良為中國區聯合首席執行官

﹡住建部表示支持銀行業金融機構等為工程開展工程擔保

﹡山東將通過立法增強垃圾分類的強制性

﹡內地扼殺違法爛建高爾夫球場，至去年底取締１２７個

﹡健康中國行動等文件出台，啟１５項重大專項行動

﹡習近平稱建設生態安全屏障要世世代代去做

﹡銀保監表示撤銷華海財險總經理姜南任職資格

﹡６月末外匯佔款續減少近６２億元，降幅七個月最大

﹡據報水泥行業上半年利潤達８００億元，按年增近兩成

﹡瑞銀推出內地首隻ＦＯＦ，創外資資管公司首例

﹡康得新料半年蝕至少５億元人民幣，另再有１０億元債違約

﹡人行１６００億逆回購利率持平，操作暫停１６日重啟

﹡潘功勝稱積極推進人民幣國際化進程，深化市場化改革

﹡上半年財收超１０萬億增３﹒４％，支出增１０﹒７％

﹡統計局表示二季度金融業ＧＤＰ同比增速加快至７﹒６％

﹡肖鋼稱科創具有５大特點

﹡博信股份挫近半成，大股東及實控人持股全被凍結

﹡湘財證券表示５﹒６億元人民幣資管產品投羅靜應收帳款資產

﹡監管終發聲，要求開展供應鏈金融業務須嚴查交易背景

﹡羅靜案再增受害者，法爾勝融資業務２９億元人民幣凍過水

﹡內地第二季財政收入僅增０﹒８％，遠低首季６﹒２％

﹡華為海外高管確認公司將裁撤千個美國職位

﹡努欽料本周將與中國官員再次通電話磋商貿易問題

﹡美國通用電氣表示積極參與一帶一路建設，擴大在華投資

﹡商務部表示上半年ＯＤＩ同比增０﹒１％上月升６﹒３％

﹡恆大任澤平科創板設立，市場和監管生態面臨升級重塑

﹡阿里巴巴旗下蝦米音樂推出應用ＭＱＡ技術的音樂串流服務

﹡中國國旅子公司擬近１２９億投建海口國際免稅城項目

﹡一汽富維獲吉林省亞東國有資本投資舉牌

﹡工信部部長苗圩會見美國通用電氣董事長；工信部表示上半年投運城規線路

超過６０００公里

﹡連鎖影院ＣＧＶ聯手ＩＭＡＸ中國在內地建４０家影院



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０８８６﹒０５點



《其他消息》﹡學者表示林鄭得分歷任特首最低，消耗民意時間亦是最短；學者批政府不願

問責只講尊嚴，對港府未來管治感憂慮

﹡貿發局表示書展將加強保安應對示威活動，無提早結束展覽的計劃

﹡香港民意研究所表示截至今日透過眾籌獲得逾４１０萬元經費

﹡民調指特首支持率為負４０百分點；鄭若驊屬表現拙劣；港人贊成台獨比率

大升至４４％，首逼反對比率

﹡鍾庭耀稱成立香港民研望大家以數據作客觀理性地討論

﹡陳萃如下周五起升任政府統計處處長

﹡５月香港商品整體出口貨量按年下跌４％

﹡中原表示６月私宅樓花按揭１２７２宗創近２９個月新高

﹡利嘉閣表示５０指標屋苑上周成交增１４％，近七周次高

﹡深股通額度全日用逾４﹒２億元；滬股通額度全日用近８﹒５億元，陸股通

淨買入逾１０億

﹡卡塔爾金融中心與投資推廣署及總商會簽諒解備忘錄推動投資

﹡澳門輕軌氹仔線年內通車，票價未定

﹡零售管理協會表示遊行持續或令全年銷售額錄雙位數跌幅



《移交逃犯》﹡李小加冀本港盡快走出困境，遠離暴力、鎮壓及拘捕

﹡沙田警民衝突６人仍留醫，警共拘４７人

﹡保安局回應戒嚴令報道，指除現行機制外沒有其他計劃

﹡涉咬斷警員手指男子，被控傷人及襲警等３罪下午提堂

﹡絕食人士連同過千示威者昨晚苦行上禮賓府

﹡蔣麗芸稱應停發不反對通知書，區諾軒稱限制集會自由

﹡咬指襲警案被告獲准保釋，押後至下月１７日再訊

﹡鄭若驊明起訪京３日，將與司法部外交部等代表會面

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