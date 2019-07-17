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即市新聞

17/07/2019 07:46

《日出而作》美股輕微回吐，晶片股領跌，高盛摩通業績勝預期

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７３３５．６３　跌　　２３．５３點╱０．０９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３００４．０４　跌　　１０．２６點╱０．３４％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８２２２．８０　跌　　３５．３９點╱０．４３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５７７．２０　升　　４５．４８點╱０．６０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２４３０．９７　升　　４３．６３點╱０．３５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６１４．３８　升　　３６．１７點╱０．６５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４２ａｍ美元兌日圓１０８．２４，歐元兌美元１．１２１１

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