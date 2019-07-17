《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７３３５．６３ 跌 ２３．５３點╱０．０９％
標普５００ ３００４．０４ 跌 １０．２６點╱０．３４％
納斯達克 ８２２２．８０ 跌 ３５．３９點╱０．４３％
倫敦富時１００ ７５７７．２０ 升 ４５．４８點╱０．６０％
法蘭克福ＤＡＸ １２４３０．９７ 升 ４３．６３點╱０．３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６１４．３８ 升 ３６．１７點╱０．６５％
﹡香港時間７：４２ａｍ美元兌日圓１０８．２４，歐元兌美元１．１２１１
17/07/2019 07:46
《日出而作》美股輕微回吐，晶片股領跌，高盛摩通業績勝預期
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７３３５．６３ 跌 ２３．５３點╱０．０９％
標普５００ ３００４．０４ 跌 １０．２６點╱０．３４％
納斯達克 ８２２２．８０ 跌 ３５．３９點╱０．４３％
倫敦富時１００ ７５７７．２０ 升 ４５．４８點╱０．６０％
法蘭克福ＤＡＸ １２４３０．９７ 升 ４３．６３點╱０．３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６１４．３８ 升 ３６．１７點╱０．６５％
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