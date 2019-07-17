《選股情報－石鏡泉》仍如昨

《選股情報》仍如昨日（１６日）。



昨題：「２８６的壓力」

內文：「筆者講２８６，講了近周，今日（１６日）宜上破此阻力，始可利好後市。如今日

仍不上破，勢差。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

