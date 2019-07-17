《選股情報》仍如昨日（１６日）。
昨題：「２８６的壓力」
內文：「筆者講２８６，講了近周，今日（１６日）宜上破此阻力，始可利好後市。如今日
仍不上破，勢差。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
17/07/2019 09:12
《選股情報－石鏡泉》仍如昨
《選股情報》仍如昨日（１６日）。
昨題：「２８６的壓力」
內文：「筆者講２８６，講了近周，今日（１６日）宜上破此阻力，始可利好後市。如今日
仍不上破，勢差。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
|國際動態17/07/2019
約翰遜拒納脫歐協議 硬脫歐升溫鎊匯挫
|生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
|興證快訊16/07/2019
美股創新高
|FOCUS16/07/2019
【FOCUS】「金毛怪傑」戰「中國女婿」 「硬脫歐」說易行難
|國際動態16/07/2019
日疑供材料免停產 三星否認
|生財有道15/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：平保現價可吸惟控制注碼
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰