《經濟通通訊社１７日專訊》承興國際（０２６６２）澄清有關公司主席兼執行董事羅靜被
刑事拘留的報道指，廣東中誠實業及廣東承興控股集團並非集團成員公司，現保留對誤導性或不
實報導的任何法律行動的權利。
公司強調，董事會及核心高級管理層均無變動，並繼續按日常方式履行彼等各自的角色及職
能，將密切監察業務營運及發展，以及有關羅靜刑事拘留的任何事態發展。（ａｌ）
17/07/2019 08:50
【承興亂局】承興國際（０２６６２）澄清兩廣東公司並非集團成員
《經濟通通訊社１７日專訊》承興國際（０２６６２）澄清有關公司主席兼執行董事羅靜被
刑事拘留的報道指，廣東中誠實業及廣東承興控股集團並非集團成員公司，現保留對誤導性或不
實報導的任何法律行動的權利。
公司強調，董事會及核心高級管理層均無變動，並繼續按日常方式履行彼等各自的角色及職
能，將密切監察業務營運及發展，以及有關羅靜刑事拘留的任何事態發展。（ａｌ）
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