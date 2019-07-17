【新股上市】晉商行（２５５８）暗盤開４﹒１元，高上市價逾７％

《經濟通通訊社１７日專訊》晉商銀行（０２５５８）明日（１８日）掛牌，今日在輝立交

易所暗盤開報４﹒１元，較招股價３﹒８２元高出７﹒３％，按每手１０００股，不考慮手續費

，每手盈利２８０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報３﹒８２元平招股價。（ｓｃ）

