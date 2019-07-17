《經濟通通訊社１７日專訊》晉商銀行（０２５５８）明日（１８日）掛牌，今日在輝立交
易所暗盤開報４﹒１元，較招股價３﹒８２元高出７﹒３％，按每手１０００股，不考慮手續費
，每手盈利２８０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報３﹒８２元平招股價。（ｓｃ）
17/07/2019 16:17
【新股上市】晉商行（２５５８）暗盤開４﹒１元，高上市價逾７％
《經濟通通訊社１７日專訊》晉商銀行（０２５５８）明日（１８日）掛牌，今日在輝立交
易所暗盤開報４﹒１元，較招股價３﹒８２元高出７﹒３％，按每手１０００股，不考慮手續費
，每手盈利２８０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報３﹒８２元平招股價。（ｓｃ）
|生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
|生財有道17/07/2019
大灣區水利龍頭 粵海投資以穩取勝
|剖析天下17/07/2019
台灣出口回升 難挽經濟頹勢
|生財有道17/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：萬洲今日回吐後可吸
|國際動態17/07/2019
約翰遜拒納脫歐協議 硬脫歐升溫鎊匯挫
|生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰