【企業盈警】匯隆控股（０８０２１）料年度虧損減少

《經濟通通訊社１７日專訊》匯隆控股（０８０２１）發盈警，預期於截至今年４月３０日

止年度繼續錄得大額虧損，不過預期低於去年同期虧損。

年度虧損主要由於，因採納香港財務報告準則第９號「金融工具」後確認合約資產、應收帳

款及貸款項下結餘之預期信貸虧損約１０００萬元；及商譽及無形資產減值約３３００萬元。

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