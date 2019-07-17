港股隨外圍回吐，低開１５５點報２８４６３點，國指跌７３點

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股道指再創新高，惟最後收市回吐，市場觀望美投行業

績表現。亞洲股市今早普遍低走，日經現跌１０４點，首爾指數跌２２點。港股方面則低開

１５５點並失守２０天線（２８４８７點），油股及地產股跌幅顯著，中海油（００８８３）低

開逾２％，而長實（１１１３）及信置（０００８３）亦低開逾１％。恆生指數開報２８４６３

點，跌１５５點或跌０﹒５４％，主板成交２０﹒６５億元。國企指數報１０７９２點，跌７３

點或０﹒６７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒１５％，報６５元；港交所（００３８８）跌

０﹒５８％，報２７２元；騰訊控股（００７００）跌０﹒８３％，報３５９﹒６元；中國移動

（００９４１）跌０﹒７１％，報７０﹒４元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２３％，報

８５﹒２元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） １３﹒１４元 跌２﹒０９％

中生製藥（０１１７７） ８﹒８０元 跌１﹒４６％

中國旺旺（００１５１） ６﹒１７元 跌１﹒２８％

申洲國際（０２３１３） １０９﹒００元 跌１﹒２７％

長實集團（０１１１３） ５９﹒６０元 跌１﹒２４％

恆安國際（０１０４４） ５６﹒００元 跌１﹒２３％

信和置業（０００８３） １３﹒３０元 跌１﹒１９％

長和 （００００１） ７５﹒９５元 跌１﹒１７％

中國聯通（００７６２） ８﹒２２元 跌１﹒０８％

舜宇光學（０２３８２） ８６﹒５０元 跌１﹒０３％

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（ｕｌ）

